Q. Roo es epicentro mundial en el combate contra el sargazo

4ª ConferenciaUE–Caribe Global Gateway

350 representantes de 45 países se reúnen en Cancún para impulsar soluciones internacionales, tecnología y economía circular frente al crecimiento del fenómeno

Cancún.- Ante el crecimiento del fenómeno del sargazo en el Caribe y otras regiones del mundo, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, convocó a fortalecer la cooperación internacional para transformar este desafío ambiental en soluciones compartidas, mediante tecnología, conocimiento, financiamiento y nuevas cadenas de economía circular.

Al inaugurar la 4ª Conferencia UE–Caribe Global Gateway sobre Sargazo, que reúne a 350 participantes de 45 países y territorios, con la presencia de la Directora General Adjunta en la Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA) de la Comisión Europea, Myriam Ferrán; y del Subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de SEMARNAT, José Luis Samaniego Leyva, la gobernadora Mara Lezama destacó que los problemas ambientales no conocen fronteras.

La conferencia es coorganizada por la Unión Europea y el gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en colaboración con el Gobierno de Quintana Roo, con la participación de gobiernos, iniciativa privada, academia, instituciones financieras y organismos internacionales, en la que especialistas internacionales trabajarán durante dos días.

El objetivo es apoyar la transición de los proyectos piloto hacia un mercado regional coherente que garantice tanto la gestión sostenible del sargazo como su valorización a escala industrial, tema en que Quintana Roo viene trabajando de forma constante con el impulso decidido de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el apoyo de la MARINA y de la Semarnat.

Después de escuchar las intervenciones del subsecretario José Luis Samaniego; del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, Armando Paíno Henríquez Dájer; de la Directora General Adjunta en la DG INTPA de la Comisión Europea, Myriam Ferrán, la gobernadora de Quintana Roo señaló que el sargazo representa una nueva realidad ambiental para el Caribe, debido a su capacidad de desplazarse mediante las corrientes marinas, llegar a distintas costas e impactar ecosistemas, comunidades y actividades económicas que dependen del mar.

De acuerdo con las cifras expuestas durante su intervención, en 2025 se registraron alrededor de 38 millones de toneladas de sargazo flotando en el Atlántico, mientras que para 2026 la cifra aumentó a 60 millones y se estiman aproximadamente 80 millones de toneladas para el próximo año.

Ante este escenario, planteó que la discusión debe ir más allá de la recolección y atención del sargazo para avanzar hacia su prevención, manejo y aprovechamiento como materia prima con valor económico y ambiental. “¿Cómo lo convertimos en una materia prima con valor económico y ambiental?”, planteó la Gobernadora, al destacar que Quintana Roo está impulsando una nueva visión basada en la economía circular.

Entregan primeras 195 de credenciales a

prestadores de servicios del Parque del Jaguar

Tulum.- Como parte de las acciones para fortalecer un modelo turístico ordenado, sustentable y de calidad en Tulum, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la primera entrega de credenciales y reconocimientos a prestadores de servicios turísticos que desarrollan sus actividades dentro del Parque del Jaguar, acompañada por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.

Durante el acto, se entregaron 195 credenciales y reconocimientos a prestadores de servicios de diferentes giros, entre ellos alimentos y bebidas, artesanos, paramédicos, servicios náuticos y actividades turísticas no motorizadas, como parte de un proceso de revisión y validación que permitirá contar con un padrón oficial de las personas autorizadas para desarrollar actividades turísticas en este espacio.

La gobernadora Mara Lezama destacó que esta acción representa un paso importante para consolidar el ordenamiento turístico de Tulum y avanzar hacia un modelo en el que la actividad turística se desarrolle de manera responsable, con respeto al entorno natural pero con prosperidad compartida para las y los prestadores de servicios.

Por su parte, la secretaria Josefina Rodríguez puntualizó que no serán solo 195 prestadores reconocidos oficialmente, sino que se llegará a 600, de modo que la siguiente convocatoria para seguir credencializándose será emitida en las próximas semanas.

Pero también, anunció que se concretará un proyecto para la remodelación de instalaciones del Parque del Jaguar, como el muro que ya no existe, que contempla un espacio fijo para que puedan trabajar, acceso digno a las playas, puntos de hidratación, carrito eléctrico, estacionamiento en la parte sur, el pago único mediante código QR. Por su importancia, mencionó el acceso tradicional, que se espera concluir en el primer trimestre del próximo año.

En referencia a los vuelos hacia el aeropuerto internacional “Felipe Carrillo Puerto”, precisó que los vuelos internacionales no se fueron, sino que 5 regresan en octubre. Sobre la ruta Guadalajara-Tulum, de Volaris, trabaja en la planeación de sus destinos.