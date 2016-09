No a discursos de odio: EPN

“México seguirá trabajando para que se reconozca a los migrantes como agentes de cambio y desarrollo; para que se garanticen sus derechos humanos y se destierren los discursos de odio y discriminación en su contra” sostuvo el Presidente Enrique Peña Nieto en la Reunión de Alto Nivel para atender los Grandes Movimientos de Refugiados y Migrantes de la ONU.

Indicó que se debe colocar a los migrantes, junto con sus derechos, dignidad y bienestar, en el centro del diálogo global y subrayó que el movimiento es parte esencial del ser humano, porque es un reflejo de su instinto de supervivencia, de su energía vital; de su deseo vehemente de superarse y trascender.

En la 71 Asamblea General, Peña Nieto indicó que:

“Las aportaciones de los migrantes a las distintas sociedades son innegables, porque a cada migrante lo acompañan su esperanza y su identidad; su energía y su talento”, y aseguró que México seguirá participando activamente en los foros multilaterales, para concretar, en 2018, el Pacto Global para la Migración Ordenada, Segura y Regular y el Pacto Global sobre Refugiados.

La exposición ante el máximo foro mundial, resulta oportuna en la etapa final de la campaña electoral estadunidense donde el racismo y la intolerancia son bandera política como máxima expresión de intolerancia, para ganar votos y general miedo en la comunidad migrante, en épocas en que debe prevalecer la civilidad y el entendimiento global acerca del fenómeno migratorio y de refugiados que abandonan sus lugares de origen por diversas circunstancias.

TURBULENCIAS

Dólar llega a $20 pese a Trump

La deplorable visita a México de Donald Trump el pasado 31 de agosto, que el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray justificó como instrumento de estabilizar los mercados, no sirvió de nada pues el dólar se cotizó ayer en 20 pesos y la presencia del republicano unió al país en su rechazo…La abogada Aurora Pierdant y The Guardian negocian una posible indemnización por la información sin sustento que la involucraba con la primera dama mexicana, Angelica Rivera, en un “potencial conflicto de interés”, y que el diario británico tuvo que rectificar, e indicó que la disculpa de The Guardian es un “paso en la dirección correcta”…

Con la llegada del maestro Juan Trigos a la dirección de la Sinfónica de Oaxaca, se abre una nueva etapa con una orquesta más completa y disciplinada, con un repertorio que rescata la composición mexicana de música de concierto, lo que constituye una esperanza para el desarrollo musical afirmó el experimentado músico Ricardo Rodis, quien destacó la realización de nuevas temporadas del trabajo de esta orquesta a más público, cada vez más exigente y conocedor…Al firmar un convenio con el líder del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (Suteym), Herminio Cahue Calderón, el alcalde de Cuautitlán Izcalli, Víctor Estrada dijo que éste se había retrasado porque fue revisado para que se diera de manera clara, “no sólo firmar por firmar, y que mañana no hubiera un reclamo por parte de ustedes o que de nosotros existiera alguna sensación de que se nos hubiera ido algo. Más vale hacerlo bien, ambas partes debemos estar en completo acuerdo, tardemos lo que tardemos, porque al fin y al cabo esto es retroactivo”, precisó.

