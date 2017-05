Ahora van por el dinero

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó ayer al salir de una reunión del Gabinete de Seguridad en Reynosa, Tamaulipas, que el gobierno federal no sólo irá por los capos y jefes del narco y el crimen organizado, sino por su dinero.

Y para lograr llegar hasta sus cuentas y bolsas financieras, todos los operativos de fuerza irán acompañados por las labores de inteligencia.

“Se va a profundizar en la logística y el campo financiero que tienen estos grupos, es ahí donde vamos a trabajar más…”

Por ello su combate no se realizará con más elementos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Federal, no;

“Ya hay suficientes… va a ser con una mayor coordinación y con mayor respaldo y con un mayor compromiso del gobernador respecto a lo que le corresponde hacer a Tamaulipas… para enfrentar en conjunto todos los delitos, todo lo que le afecta a la sociedad.

“No estamos haciendo ninguna división de funciones, estamos trabajando de manera conjunta”, indicó Osorio Chong.

A su vez el Procurador Raúl Cervantes Andrade dijo que, para combatir el “lavado” de dinero, la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Fiscal, el SAT, la UIF -Unidad de Inteligencia Financiera-, SEIDO, y las demás subprocuradurías y áreas de la PGR, “indagamos a través de los sistemas de inteligencia dónde se da la defraudación fiscal y donde se localizan los activos financieros de los grupos delincuenciales y sus jefes.

“Eso en el interior del país.

“En el exterior, hemos fortalecido la vinculación con el Departamento de Justicia y todas sus áreas, para el mismo objetivo, así como con varios países de Sudamérica para el fortalecimiento de las actividades y poder lograr la localización de los activos y el debilitamiento de las bandas delincuenciales”.

De lo que se trata es de combatir las fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada.

“Así, si logramos no solamente dar con los jefes del crimen organizado, sino saber cómo desarrollan sus actividades, y cómo construyen su empoderamiento económico y las redes de poder que tienen dentro de sus grupos, repartidas en cada estado, es como vamos a poder avanzar”, subrayó Osorio Chong.

“No es solamente la captura, abatimiento de sus jefes, es ir más allá, es llevarlos a enfrentar a la justicia. En eso estamos trabajando y por eso toda esta investigación que se está realizando”, dijo.

6 ejecutados; 0 detenidos

Con el asesinato el medio día de ayer en Sinaloa de Javier Valdez Cárdenas, van 6 periodistas ejecutados en lo que va del año en México.

Reportero del semanario RíoDoce y corresponsal de La Jornada, al parecer caminaba tranquilo por una céntrica calle de su natal Culiacán, Sinaloa, donde fue interceptado por sus asesinos.

Apenas había sacado al público su último libro, Narcoperiodismo, la prensa en medio del crimen y la denuncia pero era autor también de De Azoteas y Olvidos, Miss Narco, Malayerba, Los Morros del Narco, Levantones y Huérfanos del Narco.

Antes, el sábado 29 abril en Morelos fue asesinado de 5 balazos Filiberto Álvarez Landeros, locutor y periodista y 15 días antes, el viernes 14 de abril fue igualmente asesinado en La Paz, Baja California Sur, el periodista y columnista Max Rodríguez. Él trabajaba en Colectivo Pericú.

Apenas dos semanas antes, durante la madrugada del miércoles 29 de marzo, en Jalapa, Veracruz, fue atacado el periodista Armando Arrieta Granados, jefe de redacción del diario La Opinión. Sigue en terapia intensiva.

Apenas 6 días antes, el jueves 23 de marzo fue baleada y muerta Miroslava Breach Velducea, corresponsal del diario La Jornada, y reportera de El Norte de Ciudad Juárez.

Cuatro días antes, el 19 de marzo, en Yanga, Veracruz, fue asesinado Ricardo Monlui Cabrera, director del diario El Político y columnista en El Sol de Córdoba.

A inicios de ese mismo mes, el 2 de marzo, en Tierra Caliente, Ciudad Altamirano, Guerrero, fue ejecutado el periodista Cecilio Pineda, colaborador de El Universal y La Jornada de Guerrero.

En total 6 periodistas asesinados y uno herido de gravedad.

¡Quiénes y por qué los mataron y agredieron? Nadie lo sabe hasta hoy.

Reconocimiento

El presidente del Senado, Pablo Escudero, felicitó al doctor Francisco Acuña Llamas al lograr la presidencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el periodo 2017-2020.

De igual manera expresó su reconocimiento a la doctora Ximena Puente al frente de los primeros años de vida de este Instituto.

Con Acuña, dijo, la presidencia del Instituto queda en manos de un mexicano responsable, ampliamente calificado e institucional.

Acuña compitió por el cargo contra María Patricia Kurczyn Villalobos, Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

¡Hasta que apareció!

El líder nacional del PRI; doctor Enrique Ochoa Reza, se dijo sorprendido por la presencia del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya en la contienda de la gubernatura nayarita.

Será quizá, dijo, porque “quiere ocultar el lodazal en que el junior ha perdido terreno en las encuestas y ya no da para más”, indicó en referencia a la caída en las encuestas del panista Antonio Echevarría García.

Agregó: “Quiero decirle una cosa a Ricardo Anaya, que está aquí en Nayarit: es una sorpresa que esté en Nayarit, porque normalmente está en Atlanta, pero cuando viene a Nayarit, le viene a mentir a la gente, hace acusaciones en contra de Manuel Cota, que son falsas y que no le vamos a permitir. Ricardo Anaya le miente al pueblo nayarita, eso no es correcto y no se lo vamos a permitir”.

De igual forma Ochoa Reza adelantó que el PRI denunciaría formalmente al candidato panista al gobierno de Coahuila, el ex senador Guillermo Anaya por violencia hacia las mujeres.

Este en un mitin afirmó que “daría chile” a las priístas coahuilenses.

La presidenta del ONMPRI, senadora Hilda Flores Escalera, afirmó que Anaya “es un desvergonzado, su mensaje no tiene cabida en el Coahuila que vivimos… y quien denigra a una mujer, nos denigra a todas”

“Coahuila no puede ser gobernado por un hombre que denigra a las mujeres y que violenta sus derechos. Guillermo Anaya muestra su machismo, misoginia y su falta de respeto”, alertó, al hacer un llamado a desterrar esas ideas retrógradas en la entidad y en todo México”.

Foros y mesas

Así, mientras unos dan batallas electorales, otros como la secretaria general del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, asisten a otros eventos como la clausura de los Foros de Consulta sobre Gobierno Abierto e Incluyente.

Ahí defendió a Alfredo del Mazo quien afirmó, garantiza un gobierno moderno, democrático, eficiente, estable y legítimo.

“El PRI se renueva, se oxigena en cada proceso electoral, y lo hace a partir de ideas y de propuestas de gobierno”, subrayó.

A su vez el secretario Técnico del Consejo Político Nacional, senador Ernesto Gándara, instaló las mesas de trabajo de las Comisiones Temáticas y de Dictamen de Federalismo y Desarrollo Municipal, así como de Justicia y Derechos Humanos, que participarán en la elaboración de la agenda política partidista rumbo a la 22 Asamblea Nacional Ordinaria.

Así el PRI estará abierto a escuchar posiciones y expresiones de la sociedad civil, al igual que de expertos y especialistas en las distintas materias.

