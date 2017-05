Las mujeres suteymistas son un ejemplo a seguir: Palomares

Tanto en servicio público como en el hogar

Naucalpan, Estado de México.- Las mujeres suteymistas de Naucalpan son el eje de cualquier administración, es por ello que hay que reconocer el esfuerzo y el compromiso social que las madres realizan, tanto el servicio público como en sus hogares, por salir adelante ante los retos de la propia vida.

Señaló lo anterior Tomás Palomares Parra, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (SUTEyM), en esta ciudad, agradeció a este importante sector el tiempo y disposición que tienen, de forjar un mejor porvenir a sus familias.

Manifestó categórico, que ser madre es precisamente el trabajo más sublime que alguien puede tener por muchas razones, y entre ellas, ser la creación perfecta y única de Dios.

Asimismo, destacó que son fortaleza en el hogar y parte fundamental en la vida diaria de la humanidad, pues “son ustedes las grandes arquitectas que construyen cotidianamente una también, mejor sociedad”.

En el Festejo del Día de las Madres de esta sección sindical llevada a cabo en la plaza central del Parque Naucalli, reiteró que en sus manos está la formación de quienes el día de mañana tomarán las decisiones para que esta nación sea más prospera-“nuestros hijos”.

Palomares Parra destacó que “ser madre va más allá y es sustancialmente equiparable al concepto de amor e igual, es sufrido, es benigno; no tiene envidia, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de una madre nunca deja de ser”, concluyó.

Antes, la doctora Karla Trinidad de Palomares, luego de dar la bienvenida, reflexionó de manera sensible, ese esfuerzo, el amor y constancia, desde aquel momento en el cual les hicieron saber la dicha de ser madre, lo mismo la emoción como los sentimientos encontrados, esos anhelos y esos sueños al ver la prueba del embarazo positiva, y más aún el reconocer la determinación y valentía al decir: Sí a La Vida.

Sin embargo, admitió que en la actualidad la maternidad está devaluada por miedo a la responsabilidad, a las impaciencias y al futuro; y en ciertos casos llegar a la creencia que la misma, altera los planes personales desde un punto de vista lleno de arrogancia, orgullo y necedad, siendo desafortunadamente una idea moderna que se vive en los jóvenes de la actualidad, y de sobre manera en niñas que hoy dicen “yo nunca voy a tener hijos”, entre otras crueles realidades.

No obstante, dijo que los hijos son una oportunidad de que se tiene para comprender un poco más del corazón de Dios,darse en servicio al prójimo, “y no vivir más sólo para nosotras mismas”.