Morena y AMLO, tan corruptos como los demás: Eva Cadena

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Exhibida hasta la saciedad a través de videos que le dieron la vuelta al mundo como el ejemplo de la corrupción que impera en la política mexicana, la diputada local veracruzana Eva Cadena, ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, reapareció ayer con un talante firme a señalar que ella sólo fue la víctima de un engaño, y que los verdaderos corruptos están en todos los partidos incluidos los de las dirigencias y legisladores de su ex partido, Morena.

En conferencia de prensa, ante los reporteros, Cadena, segura, firme, clara en su exposición, reiteró que el dinero que recibió era para Andrés Manuel López Obrador y que, una vez difundidos por El Universal y retomados en redes sociales y otros medios, la coordinadora de los diputados federales Rocío Nahle le pidió deslindar a AMLO de eso.

Luego Nahle y las dirigencias de Morena se le vinieron encima en busca de desaforarla, quitarle la diputación local en Veracruz y dañarla.

“Cuando hablé con Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente estatal de Morena, me dijo tajantemente: “Ni te metas, tú no eres la gente indicada para eso”.

“Por eso regresé y les dije (a quienes le entregaron el dinero) que yo no podía ser el conducto… Y les dije que hablaran con Rocío Nahle y con el propio Amado Cruz Malpica porque son los que manejan recursos para financiar las actividades de Morena”.

Agregó:

En estas horas tan difíciles para mí… vengo a dar la cara, a decir la verdad contra la calumnia y la ofensa.

Explicó que dejó de pasar un tiempo…porque recibió amenazas de muerte que impactaron en su familia…

Y prosiguió:

“Quieren que yo pague culpas de otros; que pierda mi diputación y acabe en la cárcel por delitos que no he cometido…

“Quienes me conocen, saben que fui víctima de una trampa.

“Mi partido, Morena, me dejó sola; violaron mi presunción de inocencia, y violaron mis derechos políticos y humanos… usaron mi caso para lavarse la cara”.

Luego afirmó que el dinero al margen de las reglas electorales corre por igual por las venas de todos los partidos y está presente en todas las campañas.

En ese contexto, dijo, la usaron como coartada para ocultar irregularidades de otros.

“El problema de fondo, es que todos los partidos van por recursos adicionales a los oficiales y Morena no es la excepción”.

El problema de la corrupción surge de campañas cada vez más costosas lo que deriva en procesos de simulación. Así los gastos superan los topes de campaña y al financiamiento institucional.

En realidad, el dinero fluye sin control”, denuncia.

En su caso revela que quien le entregó el dinero fue un hombre que dijeron se llama Alexis García y que era primo del diputado Cruz Malpica.

“Fue un error, una trampa, lo lamento, me ha ocasionado mucho daño, me ha presentado como lo que no soy… cuando hablé con Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente estatal de Morena, me dijo tajantemente: “Ni te metas, tú no eres la gente indicada para eso”.

Sin embargo no le dijo que ellos no recibían dinero. Lo que le comentó es que “tú no eres la gente indicada para eso”. Una vez dentro de esa inercia, Eva Cadena dijo que en su partido y fracción todo es “engaños… se dice que los diputados de Morena no reciben bonos cuando sí los reciben… sobre todo para financiar las visitas de Andrés Manuel López Obrador… son recursos irregulares, y se usan discrecionalmente, no se reportan a la autoridad electoral.

“Una gira o un mitin requiere de muchos recursos… ese dinero lo recibe el coordinador (de la fracción legislativa de Morena en Veracruz) y es utilizado además para pagar asesores “fantasma” que realmente son candidatos a ediles en el actual proceso electoral de Veracruz.

“Todo eso ocurre por instrucciones de Rocío Nahle y de Amado Cruz Malpica…”

“Los voy a denunciar por financiamiento ilegal de campañas con recursos públicos del Congreso de Veracruz… es tiempo de decir la verdad, de hablar de las prácticas corruptas, del uso de recursos públicos, del engaño y de la doble moral.

“Morena asume las mismas prácticas de financiamiento ilegal que las de sus adversarios”, subraya.

Y agrega:

“Simulan donaciones… dicen entregar el 50 por ciento de sus salarios y en verdad ni siquiera aportan el 10%… como muchos mexicanos, creí que Morena era diferente, para cambiar al país, pero las obsesiones por el poder lo hacen igual que el resto de los partidos.

“Después de los videos, hablé con la diputada Rocío Nahle y su recomendación fue que me deslindara de inmediato del licenciado Andrés Manuel López Obrador.

“Ahora entiendo que lo importante para ellos es seguir encubriendo lo que consideran el bien mayor y ese bien es AMLO”.

¿Por qué le creen?

Irritada con los reporteros y sus medios, la diputada Rocío Nahle, aspirante de Morena a la candidatura para la gubernatura de Veracruz en el 2018, afirma y reclama:

“Es otra mentira… se me hace increíble cómo una persona indiciada por hechos de corrupción, se le dé facultad de credibilidad”.

Luego afirma sin demostrarlo que Eva Cadena actúa ahora por instrucciones del gobernador Miguel Ángel Yunes y del Fiscal de Veracruz y dice lo que ellos le ordenan que diga.

E insiste: “lo más increíble es que ahora se hace víctima… yo no hablé con Eva Cadena, yo le mandé un mensaje: “–Oye, qué pasó Eva. –No, me pusieron un cuatro, esto es una trampa”, contestó.

Nahle dijo que Cadena le comentó: “oye, yo sé que estoy fuera; después de esto yo sé que estoy fuera”.

Y asegura que a López Obrador ni se le mencionó el caso.

Salgado, el mejor: escudero

El senador Pablo Escudero, presidente del Senado, consideró que el nombramiento de Ricardo Salgado Perrilliat como nuevo secretario Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción fue el mejor acierto por su trayectoria profesional y experiencia.

Ello, dijo, advierte el mejor inicio del Sistema Nacional Anticorrupción.

Escudero indicó que el Comité de Participación Ciudadana actuó así sin tropiezos al analizar la terna presentada para este nombramiento con lo que se desmoronan los reclamos y señalamientos de opacidad, favoritismos y ausencia de principios de rendición de cuentas en ese proceso de evaluación y designación.

Por ello pidió se otorgue un voto de confianza al Comité de Participación Ciudadana que está en el camino de corregir deficiencias y errores.

