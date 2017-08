“La Caravana del Rock & Roll, mi mejor retorno a México”: Palito Ortega

Está listo para cantar en el Auditorio Nacional sus más grandes éxitos, como “La felicidad”, “Despeinada”, entre muchos más

Asael Grande

El cantautor, actor, productor discográfico, Ramón Bautista Ortega, conocido como Palito Ortega, compartirá el escenario de La Caravana del Rock & Roll este próximo 25, 26 y 27 de agosto, junto a Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Los Teen Tops, Roberto Jordán, Los Locos del Ritmo, Los Rockin Devils y Los Hitter´s, en lo que será un concierto lleno de baile, nostalgia y buena música de los años 60.

Sobre ello, Palito Ortega, platicó con DIARIOIMAGEN: “realmente, volver después de varios años a México, y encontrarme con Enrique, Angélica y César, no podía ser mejor mi retorno a México, hay gente muy querida que tiene que ver con nuestra generación, nuestros comienzos, fundamentalmente Enrique Guzmán, quien fue un gran recipiente para nosotros cuando él empezó con Los Teen Tops, haciendo aquellos primeros rocanroles en español, y a partir de ahí, en Argentina, Sandro y yo fuimos los primeros que empezamos a cantar rocanrol en español, y eso es un reconocimiento que lo hago en el último disco que va a salir ahora en este agosto, en donde canto todo ese rocanrol como un homenaje a toda esa época, y por supuesto nombro a Enrique Guzmán como uno de los precursores del rocanrol en Latinoamérica; luego, encontrarme con Angélica María, que es una mujer maravillosa, divina, porque en una oportunidad estuvo filmando una película conmigo aquí en Argentina, y ahí aprendí a conocerla y a valorarla como mujer, como persona, y César Costa es un señor en todo sentido de la palabra, la última vez nos encontramos hace dos años en Colombia, en un concierto en una plaza de toros, lo vi muy bien, muy bien de voz, es un señor con quien da gusto estar, reitero, no puedo estar más agradecido, alegre y feliz de volver a México con esta posibilidad de encontrarme con estos amigos tan queridos, y saber que después de tanto tiempo me encontraré con el público mexicano, que me trae el recuerdo de mi primer viaje fuera de mi país en el año de 1963, en el que llegué a la Ciudad de México, el primer lugar que visité, ahí yo grababa para una compañía en donde también grababa José Alfredo Jiménez, lo conocí, me regaló su sombrero de charro, y me enseñó a tomar un buen tequila, tengo recuerdos maravillosos de ese primer viaje, y voy a volver ahora para encontrarme con mis amigos, César, Enrique y Angélica, y fundamentalmente a la gente, a quien le debemos esta posibilidad para revivir esta época hermosa, que es la década de los sesenta”.

Respecto a qué podrá escuchar el público que asista a La Caravana del Rock & Roll, Palito Ortega, adelantó: “la primera canción con la que llegué a México fue con ‘Despeinada’, en un programa que animaba el señor Paco Malgesto, la primera imagen que tiene la gente de mí en México es cuando canté ‘Despeinada’, una canción muy simple, muy divertida, que tuvo una gran repercusión, hasta el día de hoy hay grupos nuevos que la siguen grabando, y luego, ya vinieron canciones melódicas, como “Sabor a nada”, “A mí me pasa lo mismo que usted”, “Vestida de novia”, “Papeles”, “La felicidad”, “Corazón contento”, canciones que no puedo dejar de cantar, son las que la gente recuerda todavía, nosotros cuando subimos al escenario, tenemos la responsabilidad de responderle a la gente que pagó una entrada para ver un espectáculo y escuchar un repertorio, que yo de ahí pueda rendir un homenaje a un artista determinado, puede pasar, pero fundamentalmente, debo responder a la expectativa de la gente que va a ver un espectáculo para escuchar lo que ya conoce de ese artista”.

Sobre el material discográfico que lanzará próximamente, Palito Ortega agregó que “el disco traerá todos los rocanroles conocidos de los años 60, son 12 temas que son un homenaje que sentía que en algún momento lo tenía que hacer, fundamentalmente para todos aquellos que empezaron mirándose en el mismo espejo que fue Elvis Presley, yo nombro en el disco a Enrique Guzmán como el precursor del rocanrol en español, porque es verdad que nosotros empezamos a escuchar canciones como ‘Popotitos’, ‘La plaga’ o ‘El rock de la cárcel’ con los Teen Tops, y a partir de ahí empezó en Latinoamérica a propagarse el rocanrol en español, entonces hay que ser justo y reconocer eso, y el disco ese un agradecimiento a todo eso, acostumbro a escuchar bastante música, pero no puedo dejar de escuchar un disco de Elvis Presley o de los Beatles, o de Frak Sinatra, me gusta mucho la música country, el rock jamás va a pasar de moda en el mundo”, concluyó.

La Caravana del Rock & Roll se llevará a cabo este próximo 25, 26 y 27 de agosto en el Auditorio Nacional con Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Los Teen Tops, Roberto Jordán, Los Locos del Ritmo, Los Rockin Devils y Los Hitter’s.