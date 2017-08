Alonso del Río busca fondos para “4 altares”, la película

La cinta sobre plantas medicinales contaría con la participación de actores, como Damián Alcázar, Daniel Giménez Cacho, Silke Hornillos, Valentina Vargas y Raúl Taibo

Arturo Arellano

El reconocido director, escritor y productor peruano, Alonso del Río, ha lanzado una convocatoria de recaudar fondos para la financiación de la película “4 altares”, que aborda el tema de la riqueza de las plantas medicinales en México. La cinta contaría con las actuaciones de Damián Alcázar, Daniel Giménez Cacho, Silke Hornillos, Valentina Vargas y Raúl Taibo. Lo mismo los fondos ayudarían a financiar el proyecto Área de la Conservación Bahuaja y la Asociación Educativa Wiñaypaq.

Para dar detalles al respecto, el director platicó en entrevista con DIARIOIMAGEN. “Estamos muy contentos de contar con figuras de primera talla del cine mexicano, de tratar de llegar a un público más extenso en relación a la importancia de nuestro pasado prehispánico sobre el uso de plantas medicinales, cosa que ha estado oculta y hasta con prejuicios de la sociedad moderna. Un poco la película va a intentar poder presentar ante un público muy amplio todo el potencial transformador de las plantas medicinales”.

Asegura que “llevo 40 años estudiando las plantas maestras, empecé muy joven en el entrenamiento tradicional y desde hace 30 conduzco ceremonias, tengo bastante conocimiento en el uso de estas plantas, he tratado de ayudar a que sean respetadas y usadas por gente que aún tiene prejuicios. En cuanto a la idea principal me resultó fácil presentar una visión seria que no sea sensacionalista, ni distorsionada, pero ahora necesitamos apoyo para desarrollar el proyecto”.

Explica la razón de que se haga en un formato de narrativa y no de documental. “Luego de explorar la tarea de hacerlo documental, supimos que era árido y que no se transmite la misma emoción, así que creamos la historia de una periodista española, metida en un mundo de poder, de dinero, de clase alta. Ella es enviada a Perú a hacer un reportaje sobre la deforestación amazónica y es a través de este viaje que conoce fortuitamente las plantas, por medio de una persona libre de prejuicios, tiene la oportunidad y una experiencia transformadora que la lleva a la segunda experiencia, que es la ceremonia de cuatro altares, en ésta se constituyen relaciones con nuestros ancestros, padres, hermanos, la creatividad y entonces este personaje limpia su pasado y presente”.

Sobre el reparto dice: “cuando ya teníamos la propuesta en su primera etapa, estábamos pensando que actores podrían identificarse con el proyecto, que podrían encarnar las voces de américa y una cultura vigente, por ello convocamos a Damián Alcázar, Daniel Giménez Cacho, Silke Hornillos, Valentina Vargas y Raúl Taibo, creemos que ellos pueden entender y transmitir que si las plantas son bien usadas, con respeto y sobre todo con buena orientación, nos pueden llevar a la transformación de la conciencia, eso nos abre un panorama interesante, de conocer este pasado prehispánico que es maravilloso. Así, la película se encuentra todavía en preproducción, cerrando el guión final, para empezar a filmar en octubre de 2018. Por lo tanto, Del Río invita a la gente a realizar donativos a través de https://4altareslapelicula.com, sitio oficial del proyecto. Para conocer más sobre las plantas medicinales se puede ingresar también a www.ayahuasca-ayllu.com.