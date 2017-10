Analizan expertos retos del nuevo modelo educativo: Arzoz

Este 25 y 26 de octubre

Tras señalar la importancia que tiene la reforma educativa para el desarrollo de México, el director de Fundación Santillana, Juan Arzoz Arvide, indicó que la institución que dirige coadyuva con el gobierno federal para avanzar en la implementación del nuevo modelo educativo, basado en el consenso de un gran acuerdo nacional.

En concordancia con ello, informó que Fundación Santillana junto con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)- México, la UNESCO y la OCDE, organizan el Simposio Modelo Educativo 2017. Hacer posible la Reforma Curricular: Liderazgo, Gestión Escolar y Gobernanza, el cual se llevará a cabo los próximos 25 y 26 de octubre en el Museo Nacional de Antropología.

Comentó que se trata de un espacio de reflexión, que tiene como fin el analizar y debatir, de manera constructiva, los grandes temas de la actual Reforma Educativa, en el que participarán destacados expertos en la materia tanto nacionales como internacionales.

Arzoz Arbide destacó que los tópicos que abordará el simposio son los grandes retos que se tienen para poner en marcha el nuevo modelo educativo: reforma curricular, liderazgo, gestión escolar y gobernanza.

De esta forma, asistirán investigadores, catedráticos y autoridades educativas de España, Perú, Colombia y Argentina, así como de México, quienes expondrán su experiencia en la materia.

Expuso que el evento será inaugurado por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, además asistirán los subsecretarios de Educación, Javier Treviño y Otto Granados, así como representantes de la UNESCO, la OCDE, la Universidad de Barcelona, el Instituto de Estudios Peruanos, el Ministerio de Educación de Colombia, la Dirección General de Cultura y Educación Bonaerense, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Cabe señalar que Fundación Santillana tiene como objetivo contribuir a la extensión y mejora de la Educación en Iberoamérica y España, a través de la realización de seminarios y cátedras, con los gobiernos de la región, universidades y organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE, por medio de alianzas y colaboraciones. Bajo esta idea surgió la realización de este foro educativo, indicó.

En México, refirió, apenas está arrancando operaciones, pero se trata de una institución que nació en 1979 en España, con presencia física en Brasil, Colombia y Argentina.

Arzoz Arbide puntualizó que el nuevo modelo educativo está muy completo. “Lo veo como una necesidad para México desde todos los puntos de vista, no hay manera de no hacerlo, de no implementarlo, ya que, desde mi punto de vista la Reforma Educativa es la más importante del país, para afrontar los grandes temas de la agenda nacional”, enfatizó.