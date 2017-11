Geo Meneses llevará su amor por Oaxaca al Lunario

La cantante ofrecerá un recorrido musical por el repertorio popular mexicano, su disco “Rojo corazón” y su amor por la tierra que le vio nacer

Arturo Arellano

Geo Meneses es una reconocida y talentosa intérprete de música tradicional mexicana, quien luego del éxito obtenido con su más reciente disco “Rojo corazón”, ha obtenido la oportunidad de presentarse con su espectáculo en el Lunario del Auditorio Nacional, donde ha prometido un recorrido musical por cada rincón del país. Además, no lo hará sola, pues se hará acompañar de grandes músicos y artistas invitados, como es el caso de Banda Bastón y otros. El concierto será el 24 de noviembre.

Para dar más detalles, la cantante habló en entrevista para DIARIOIMAGEN: “presentarme en el Lunario es para mí motivo de alegría y responsabilidad, estoy motivada, es un trabajo intenso, diario, lleno de amor y tenacidad, me provoca emoción saber que voy a ofrecer un concierto íntimo, cerca del público, que casi casi les cantare al oído, les contaré historias escritas por grandes compositores, eje de la música en nuestro país, como María Grever, Cuco Sánchez, José Alfredo, los cuates Castilla, Juan Gabriel y un homenaje a la música de Oaxaca”.

“Siempre que empiezo un proceso creativo para realizar una producción discográfica o concierto, me dejo guiar por mi emoción, no pienso en si será un éxito o no, sólo brindo mi alma, mi espíritu, es desahogar pasiones que me habitan como mujer y como artista. Para este show se antojaba a un repertorio sobre ‘Rojo corazón’, pero cuando me senté a escribir el guión para lo que sería el concierto, ya me llamaban canciones de mis otros discos, de ‘La farra y el dolor’, de ‘Amuleto’, varias canciones que me pedía mi corazón”.

Añade que este concierto no son sólo canciones, sino una historia que las va conduciendo y que ella misma escribió. “Empecé a contar una historia, una que está en contacto con mi vida personal, de referencia emocional. Cada canción responde a lo que yo he ido escribiendo, tiene que ver con el momento en que a los tres años de edad mi mamá me lleva a vivir a la Ciudad de México, dejando atrás los cielos azules de Oaxaca y el sonido de la naturaleza, momentos difíciles de los que pude salir adelante, hasta enamorarme de esta urbe que ha cobijado mi vida y mi arte”.

Asegura que “será una noche esplendorosa con músicos nacionales e internacionales, como es el caso de Osman Paredes, cubano en el piano, también me acompañara Caña Dulce, Caña Brava, Banda Bastón, Amalia Romero. Es un concierto que se divide en tres actos, uno dedicado a la tristeza del mal de amores, ausencias y despedidas. Luego viene el despecho y finalmente el jolgorio, una burla del propio dolor con música vernácula, norteña y un espacio al encuentro con el origen, la raíz, un momento a mi tierra, Oaxaca, con temas de Álvaro Carrillo y clásicos tradicionales como ‘La llorona’ y otras”. Están confirmados más de 15 músicos, más invitados, para un concierto que se pretende será grabado para después presentarse en Dvd.

El vestuario de Geo estará a cargo de Malafacha Brand para este concierto que se realizará este 24 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional.