Ningún dinero alcanza para la farsa de los “independientes”

Índice político

Francisco Rodríguez

En uno de los episodios de la serie House of Cards, el personaje central, el protervo Frank Underwood, suelta una frase lapidaria: “Él escogió el dinero en vez del poder, un error que en este pueblo casi todos cometen”. La vida real del actor teatral Kevin Spacey, que da vida al protagonista de la serie, ejemplificó hasta dónde el personaje se queda corto.

Y sí, el tiempo y los recientes sucesos han confirmado que, el de House of Cards, tiene un enorme parecido con muchos de nuestros adalides de huarache. Aquí, las coincidencias no son casuales ni fortuitas, obedecen a la misma realidad.

Desgraciadamente, en política no todo puede comprarse con dinero. Lo demuestran ejemplarmente los machucones sufridos por dos favoritos de los priístas en la loca carrera por las candidaturas independientes en la sucesión presidencial que para estas alturas ya es indetenible: Rafael Moreno Valle y Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón Hinojosa.

Ambos de doble apellido, afectados por una obsesión enfermiza de conseguir la tramposa nominación a como dé lugar. Es el encargo que han recibido desde Los Pinos. Para eso han sido avituallados hasta la exageración con nuestros impuestos, además del dinero proveniente de actividades ilícitas del trasiego. Pero nada les alcanza.

La pobre Margarita arrastra un rebozo que con todo el presupuesto gastado en asesores de imagen no ha podido siquiera aparentar que sabe portar esa prenda que, pensaba, la identificaría con las mujeres mexicanas. Hoy es un trapo deshilachado que arrastra.

El ingenio común ha logrado identificarla como una impostora. Todo mundo sabe que, durante su estadía en Los Pinos, junto a su consorte, ella fungió, junto a su familia, como el poder tras el trono de las corruptelas. Abusando de la débil estructura moral del marido, impuso sus políticas y sus caprichos.

Los medios que hoy la apoyan fueron entonces beneficiados, igual que muchos textoservidores —del inglés presstitutes— y loros radioeléctricos, con enormes maletas de dinero provenientes de su actual jefe financiero de campaña, Genaro García Luna, en ese tiempo y ahora, recaudador de resultos financieros de dinero sucio proveniente de los capos protegidos por el régimen blanquiazul.

Pero de eso nadie habla. Todos se dedican a cantar loas a su valor y a su honestidad repentina, a decir que es la única demócrata que funcionaría para salvar al país, slogan que también en su momento fue utilizado en campaña para enaltecer la figurita de Enrique Peña Nieto. Cojean de la misma pata.

Desde el timón de Los Pinos, Margarita manejó las comisiones de las compras gubernamentales que hacían sus recomendados, los jefes de adquisiciones de todas las dependencias gubernamentales donde hubiera pasta suficiente para calmar sus ímpetus. De ahí salía para sus proyectos personales a futuro.

Hoy se ve que ese dinero fue a dar al caño. No alcanza para comprar los ayudantes y las firmas necesarias para cubrir el expediente del alcahuete INE a su servicio para esa machicuepa. El simpático del consorte se toma selfies con sus víctimas y hasta se arremanga la camisa para parecer que anda en campaña.

Son desvergonzados hasta para hacer el ridículo. La sexteta de senadores que fueron habilitados como panistas por Calderón —los “margaritos”— no sirven para eso ni para nada. Lo mismo se sumaron a las ambiciones de Rafael Moreno Valle.‎ Todos recuerdan que los Gil Zuarth, Lozano, Lavalle, Cordero, Altamirano, Cortázar, Vega Casillas fueron cooptados desde las cajas registradoras del poblano y se unieron a ese cabús.

La única razón de que Rafael Moreno Valle, un gobernador tanto o más corrupto y depredador que Javier y César Duarte, Guillermo Padrés y Roberto Borge —más lo que se acumule—, no haya corrido la misma suerte que éstos, radica en que sirve a Los Pinos para ser usado en estas infames campañas de independientes y demócratas, necesarios para enrarecer el ambiente.

Y el dinero obtenido en sus trastupijes tampoco le alcanza. Miles de millones derrochados en tiempos triple A de televisión, espectaculares, promociones extranjeras para aparecer como un demócrata, sólo han servido para que la gente se dé cuenta de lo invertido en operaciones de cirugía plástica que le diseñaron unas cejas arqueadas como las de la Princesa Yamal, estatuaria de la noche cabaretera.

El impacto publicitario ha sido demoledor por lo inconsecuente. Todo el dinero gastado para desbancar a Margarita y a los dirigentes panistas de la lucha por la nominación sólo ha servido para exhibirlo como un arrebatado oportunista y trepador, dispuesto a colgarse de cualquier gancho. Toda franquicia le acomoda, todo intento es vano. Ese tren ya le fue.

La falta de memoria, con desmedida frecuencia, nos retrotrae a creer en los mentecatos más osados. En la obra Fuera de libros. Citibank y los juegos mundiales del dinero, Robert A. Hutchinson relató con profusión el fraude de más de 400 millones de dólares cometido por estafadores internacionales como el papi Rafael Moreno Valle Suárez, condenado a prisión en Italia.

La sentencia 134/84 de un tribunal penal milanés recluyó en prisión al patriarca de la estirpe de Rafael Moreno Valle, condenado a pagar una multa millonaria, junto con sus compinches, el alemán Hans Von Fluegge y dos oficiales administrativos del Bank of Milán. Exonerado por sus cuates de las Lomas de Chapultepec, fue reinstalado en México como presidente de la Fundación UNAM.

Desde esas oficinas caritativas, donde manejó también el dinero de la Fundación Río Arronte, involucró al jueguito gubernamental de su retoño en Puebla, a Diódoro Carrasco, de ingrata memoria, a Luis Maldonado, un saldo de Convergencia y al ruin Guillermo Padrés, acusado de peculado, trata de infantes, fraudes y encubrimientos en Sonora, donde fue gobernador panista. Hoy es cliente del Reclusorio Norte.

Desde ahí se compraron las voluntades de los senadores panistas que hoy le hacen el juego a Rafita, Calderón, Margarita, Emilio Gamboa Patrón en la (mal) llamada Cámara alta. Son exactamente lo mismo. Algunos más caros y soberbios que otros. Sirven hacia todos los flancos, siempre y cuando haya dinero. Pero éste no alcanza para tanto.

Con ese dinero, el émulo de la Princesa Yamal logró empoderar a su debilidad, Tony Gali, en la gubernatura del Estado donde se hacen los chiles en nogada, y promueve a su consorte formal Erika Alonso a la candidatura panista al sillón camotero para saldar viejas deudas de sus conductas ante la indómita Erika, que tiene guardados todos los secretos bajo las siete llaves de su alcoba.

Desde la gubernatura poblana, Rafita regaló las extensiones urbanas de la Reserva Ecológica de San Bartolo al gobierno yanqui para construir el centro de espionaje satelital para México y Centroamérica. Un coronel del ejército gabacho, pagado con nuestro dinero, le pasa las coordenadas al poblano para espiar a sus adversarios, llámense como se llamen.

Desde el sillón poblano a cargo del nativo en Lomas de Chapultepec se hicieron las fabulosas complicidades con Peña Nieto que arrojaron inmensos recursos de construcciones faraónicas como el infame Museo del Barroco, las autopistas periféricas y todo lo que usted se imagine, obviamente a cargo de los geniales ingenieros de la constructora paraestatal Higa. ¡Faltaba más!

Desde ahí se aplicó la nefasta “Ley Bala”, para sembrar el terror entre los campesinos de la Mixteca poblana y entre los adversarios políticos, niños, hombres y mujeres amenazados, torturados y baleados para acallar todas las inconformidades. Hasta la fecha las cárceles poblanas de alta seguridad están repletas con los presos políticos del atrevido.

¿Serán razones suficientes para que Rafita, en vez de ser perseguido y procesado como todos sus similares gobernadores caídos en desgracia, ande en aventuras presidenciales sufragadas por el dinero de nuestros impuestos y por los caudales sucios del trasiego? ¿Usted qué cree?

Índice Flamígero: Escribe don Guillermo Bernal Franco: “ Las diputadas priístas que agredieron verbalmente al diputado Mario Ariel Juárez, de Morena, con la palabra ‘puto’, al señalar Juárez a César Camacho Quiroz como un corrupto, al mencionar que había un fondo de 10 mil millones de pesos para comprar conciencias en las elecciones del 2018, para nosotros no es nada nuevo el saber cómo se las gastan los priístas, verdaderos vividores de la política y corruptos. Esa es la cara del PRI, la misma de Peña Nieto, que después de incrementarse los sueldos junto con su gabinete, la sociedad mexicana vive en la pobreza con sueldos de miseria. Está claro que el PRI, ý su gobierno es el enemigo más peligroso de los mexicanos, pues no hay día en que traicionan el juramento de cumplir con lo que ordena la Constitución General de la República. México está hecho un desastre ante un gobierno que no tiene la menor idea de lo que es cumplir con sus obligaciones frente a un pueblo que sólo escucha retórica barata y promesas incumplidas. No hay día que el gobierno mitómano hable y hable de un país que no existe. El pueblo de México tiene la última palabra en el 2018. Ya basta”.

