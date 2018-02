Reik conquista de nuevo el Auditorio Nacional

Fueron 10 mil fans los que acudieron al memorable y romántico concierto de la banda pop

Asael Grande

La banda de pop mexicano Reik, conquistó una vez más a sus fans con un espectacular concierto en el Auditorio Nacional, en la que Jesús Alberto Navarro Rosas (voz), Julio Ramírez Eguía (guitarra acústica) y Gilberto “Bibi” Marín (guitarra eléctrica), deleitaron a sus 10 mil fans con un concierto que fue parte de su gira mundial “Des/Amor”, lo que los refrenda como uno de los grupos pop con mayor popularidad en la escena nacional.

La agrupación mexicana emblemática del pop en español llegó al décimo concierto de su trayectoria en este escenario (quinto concierto de su gira “Des/Amor”), y cuyas ganancias serán a beneficio de los afectados por los sismos de septiembre pasado.

En punto de las 20:40 horas, las luces del Coloso de Reforma se apagaron para darle la bienvenida a Reik, quienes salieron al escenario detrás de una enorme pantalla central (que proyectó imágenes de la banda y videos musicales durante el concierto), para iniciar con We Only Have Tonight y Tu mirada. Jesús Navarro, quien recibió gritos y aplausos de sus fans, agradeció a los asistentes al concierto: “buenas noches México, esta noche es especial para nosotros por tantas razones, esta es nuestra décima noche en el Auditorio Nacional, gracias a ustedes podemos cantar, además de que esta noche las ganancias de los boletos se van en donativos a las víctimas por el sismo, pero esta noche es de celebración, pero con el sentimiento de que estamos ayudando a la gente que lo necesita”.

Los siguientes temas en sonar fueron Noviembre sin ti (de su primer material discográfico), Me duele amarte e Invierno, que fueron coreadas por su legión de fans que abarrotaron el Coloso de Reforma. Con los ánimos a tope por parte de los asistentes, el concierto continuó con un medley de canciones conformado por Cada mañana / Amor de verdad / Levemente / No sé si es amor / Cuando estás conmigo / Déjate llevar.

Gilberto “Bibi” Marín fue el siguiente en agradecer al público: “qué emoción, no se acaba el nervio y el sueño se sigue cumpliendo, es una bendición que estén todos ustedes aquí esta noche, el amor es lo que finalmente nos une a todos”. Fui, Voy a olvidarte e Inolvidable, fueron la antesala para el siguiente medley: De qué sirve / Te fuiste de aquí / Hoy me decidí / Con la cara en alto / Ciego / Peligro, que fueron recibidas con aplausos y ovaciones de sus fans.

Después de cantar Náufragos, la siguiente canción que tocó Reik, fue Más que suerte, que interpretó con compañía de Beatriz Luengo, quien expresó: “no se pueden imaginar, lo que he soñado tenerlos enfrente, muchas gracias, decirle a Reik que siempre me trataron con mucho cariño desde el principio”.

Rumbo a la recta final, no podían faltar Yo quisiera, Niña, Spanglish, Que gano olvidándote, Sabes, El cachanilla, Ya me enteré, y Que vida la mía, en lo que se convirtió en una noche de ensueño para sus fans, gracias al talento indiscutible de Reik, quienes demostraron una vez más por qué siguen en el gusto de sus fans, en una noche llena de romanticismo y buena música.