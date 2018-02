Partidos políticos, sin brújula

Punto por punto

Augusto Corro

(Primera de III)

La llamada democracia a la mexicana funciona en medio de tumbos e incertidumbre con partidos políticos que perdieron la brújula de la ideología y los principios.

La pluralidad política que en su época se presentaba como una solución para compartir el poder y hacerlo menos injusto solo sirvió para fortalecer a la partidocracia.

Claro, solo en algunos casos, porque mientras que una u otra organización política crece, otras se encuentran en vías de extinción.

Mientras, al amparo de la democracia a la mexicana se desarrolla una lucha interna y externa en las instituciones políticas, toda vez que se renovarán 3 mil 226 cargos de elección popular.

Momento para buscar una nueva chamba bajo la sombra del presupuesto siempre generoso para los servidores públicos. Oportunidad, para algunos, de mantenerse en la esfera del poder; y para otros alcanzar los beneficios del fuero.

Tratamos el tema porque los escándalos de los políticos de todos los signos se ven ya como algo normal, como parte de una cotidianidad que a nadie sorprende. Su ambición es el principal motivo.

El lodazal político, el cinismo, la ambición y la desfachatez llegaron a la democracia mexicana y parece que nunca la abandonarán. La pluralidad política multiplicó el número de saqueadores del tesoro público, mejoró los negocios de los hombres en el poder y crecieron la corrupción, la impunidad y la violencia.

Las autoridades panistas, priístas, perredistas de los tres niveles: municipal, estatal y federal no pudieron erradicar los problemas de violencia.

Hoy, México vive atemorizado, indefenso por las acciones de la delincuencia organizada que suman miles de muertos en los dos últimos sexenios. No hay esperanzas de que nos regresen la paz y la seguridad. Los políticos tienen otras prioridades, se encuentran más concentrados en la búsqueda del “hueso”.

El fin de semana estuvo lleno de acciones políticas en las que resurgieron los enfrentamientos entre los diferentes personajes de la vida política.

En las diferentes reuniones de los partidos se acentuó la inconformidad por las designaciones de los aspirantes a cargos de elección popular.

De acuerdo con sus arreglos convenencieros, en Acción Nacional se aprobó la lista de los aspirantes a una cómoda butaca en el Senado de la República destinada a los plurinominales.

Los plurinominales, para aquellos que no lo sepan, son aquellos legisladores que tienen asegurado un sitio en el Senado que les regala su partido.

No tienen que hacer campaña alguna. Se convierten en legisladores en relación al porcentaje de la votación que consiga su organización política en las elecciones. Y en esa pluralidad política resultó designado como representante por los panistas el aún jefe del gobierno capitalino, Miguel Angel Mancera. También en la lista de “pluris” fueron anotados el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Mancera y Moreno Valle alcanzaron su premio de consolación tras ser derrotados como aspirantes a una candidatura presidencial. Quién los derrotó, Ricardo Anaya, fue generoso con ellos y les arrojó las migajas del banquete. Y todos en paz.

Aunque no con la felicidad completa. El candidato presidencial Por México al Frente tendrá que resolver el conflicto que surgió por la inconformidad de otros líderes inconformes con los nombres de los políticos incluidos en la lista de “pluris”.

En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) la violencia estaba anunciada. Los propios perredistas manifestaron su descontento a golpes. Tuvieron que cambiar la sede de la asamblea.

En la lista de los “pluris” del PRD para el senado fueron registrados Emilio Alvarez Icaza, Beatriz Mojica, Xóchitl Gálvez y Jesús Zambrano. Imagínese la mescolanza de intereses.

En cuanto las aguas revueltas vuelvan a su cauce, se conocerá el daño que ocasionaron las designaciones de los aspirantes a legisladores, tanto las Cámaras de Senadores y Diputados, debido al disgusto de otros políticos que se sentían con los méritos suficientes para ser designados. Principalmente aquellos que buscaban en el fuero la protección para no ser encarcelados por sus fechorías.

En la democracia a la mexicana desaparecieron los límites de lo que era la izquierda, derecha y centro de la política. En la coalición Por México al Frente se encuentran dirigentes del PAN, PRD y MC. En las demás partidos también participan militantes de otras organizaciones políticas.

¿Qué no espera? La pluralidad y la alternancia política no funcionaron. En nuestro país continúan las injusticias: violencia, corrupción, etc. ¿Para qué sirven los partidos políticos?

