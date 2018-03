Refuerzan revisión de unidades en paradero Cuatro Caminos

Al corralón, 234 vehículos de transporte público

Naucalpan, Estado de México.- En la primera semana del operativo permanente contra el transporte irregular en el Centro de Transferencias Multimodal del Toreo Cuatro Caminos, fueron remitidas 234 unidades de transporte público al corralón, principalmente por no tener concesión, prestar el servicio sin seguro de viajero, no portar la calcomanía de verificación ambiental y porque los operadores no contaban con licencia de conducir.

Durante el operativo, en el que participan de manera conjunta la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, también fueron remitidas al Ministerio Público 11 personas por manejar bajo los influjos del alcohol y drogas, así como seis presuntos delincuentes por falsificar documentos oficiales.

En ésta, que es la segunda fase del operativo conjunto del paradero de Cuatro Caminos, se busca el ordenamiento del transporte público, mejorar la movilidad de la zona y reforzar la seguridad, además se revisaron los documentos de casi mil 500 unidades de transporte público, entre camiones, vagonetas y combis.

Se levantaron 87 infracciones debido a que los operadores hicieron paradas o se estacionaron en lugares prohibidos; asimismo, con pleno respeto a los derechos humanos, se solicitó la colaboración de mil 608 usuarios para que se revisaran sus pertenencias y decomisar armas de fuego o estupefacientes.

El Secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal reiteró el compromiso del gobernador Alfredo Del Mazo de continuar con estos operativos para mejorar sustancialmente el servicio y disminuir los tiempos de traslado de las más de 2.2 millones de personas, quienes se transportan todos los días del Estado de México a la Ciudad de México y viceversa.

Señaló que en muchos casos se llegan a perder hasta dos horas en su recorrido y agregó que la instrucción del gobernador del Estado de México es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

“Estos operativos se reforzarán y serán permanentes en la zona del paradero de Cuatro Caminos. Las unidades de transporte público serán revisadas para detectar a las que operan de manera irregular y realizar las acciones correspondientes para que cumplan con todos los lineamientos que se establecen en materia de movilidad”, puntualizó.

Expresó que el propósito es que operen sin ninguna restricción, pues aquellas que no estén en condiciones de circular, ya sea porque tienen más de 10 años de antigüedad o porque su concesión ya venció, y no hay posibilidad de renovarla, serán dadas de baja de manera definitiva.

Además, se está estudiando la posibilidad de hacer cambios en las vialidades para disminuir los conflictos vehiculares, señaló.

Al presentar los avances del operativo en Cuatro Caminos, Martínez Carbajal reconoció que algunos transportistas están inconformes con las medidas que se están tomando para mejorar la seguridad y la movilidad en este centro neurálgico, en el cual transitan todos los días más de 600 mil personas y más de ocho mil 500 unidades.

Sin embargo, la gran mayoría de los concesionarios están de acuerdo en colaborar en el ordenamiento, porque también les afecta la irregularidad, la inseguridad y el tiempo que se pierde para entrar y salir del paradero, refirió Martínez Carbajal.

Subrayó que el Estado de México reitera su compromiso de trabajar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, además exhorta a la población a denunciar cualquier hecho delictivo a través del 911 o denuncia de forma anónima en el 089.