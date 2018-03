Tlalnepantla seguirá como bastión priísta: Manuel Orihuela Márquez

Se reúnen candidatos a senadores, diputados y alcaldes

Tlalnepantla, Estado de México.- En el marco de la reunión de trabajo que se dio anteayer con los candidatos a senadores y la clase política de Tlalnepantla, Luis Manuel Orihuela Márquez, en compañía de precandidatos a diputados federales y locales, dio la bienvenida a Alejandra del Moral Vela y Fernando Alberto García Cuevas, coordinador de campaña de César Camacho Quiroz, así como a los más de mil 500 priístas, presentes en el Comité Directivo Municipal.

Orihuela Márquez, precandidato a la alcaldía, destacó que el priísmo se encuentra unido y listo para enfrentar el próximo reto, en el que se ha hecho un gran equipo para recorrer las secciones y saludar a la militancia, para trabajar de la mano con ellos y de manera incluyente decirles a todos que participen en la próxima elección.

“En Tlalnepantla estamos orgullosos de ser priístas, eso gracias a todas y cada uno de ustedes que día con día en las comunidades dan la cara por el partido, porque han tocado puertas y han hecho gestiones”, resaltó Orihuela y agradeció la confianza en los precandidatos del PRI.

“Ustedes son la fuerza del partido y eso lo debemos transmitir, somos un priísmo fuerte, nuestro partido presenta precandidatos con las manos limpias, así como las de los precandidatos al senado, por ello Tlalnepantla seguirá siendo priísta y el bastión político del Valle de México”, aseguró Luis Manuel Orihuela al dirigirse a la militancia presente.

Por su parte Alejandra del Moral Vela, precandidata al Senado en fórmula con César Camacho, reconoció que México está en circunstancia compleja, por lo que exhortó al priísmo tlalnepantlense a adoptarlos y llevarlos a recorrer las 380 secciones electorales y convencer con argumentos.

Dijo que si se tratara de reconocer el mérito al trabajo a la constancia y a la permanencia, honestidad y capacidad, sería justo decir que Luis Manuel Orihuela en Tlalnepantla tiene estos elementos, y lo que no esta a dudas; es su capacidad de empatia con las estructuras Tlalnepantlenses; por que parece que los priístas de la tierra de enmedio estan más que listos para apoyarlo en en una elección concurrente compleja, en la que tiene claras posibilidades.

La precandidata al senado agradeció la presencia y el apoyo de la primera priísta de Tlalnepantla, la Presidenta Municipal Denisse Ugalde Alegría, de los también precandidatos Luis Manuel Orihuela, Herminio Cahue, Marco Antonio Rodríguez, Nadia Cruz Serrano, Rosita de Lima López Escobar y Perla Monroy.

Del Moral Vela aseguró que de siete exgobernadores que lo hicieron mal y respondieron mal, están en la cárcel y los metió un priísta, “también tenemos memoria, no nos da miedo la calle, no nos da miedo la verdad, no nos da miedo el futuro, estamos listos y preparados para salir y convencer en las calles, ante cada descalificación daremos un argumento, porque la única forma de mantener la confianza de los ciudadanos, es trabajando, es dar la cara a cada uno de los vecinos de Tlalnepantla.

“México no es un país para la improvisación ni un laboratorio para estar probando, México requiere estabilidad, cada uno de nosotros sabemos que el mejor proyecto es José Antonio Meade, vamos a demostrar de qué estamos hechos, vamos a ser el mejor ejército”, enfatizó Alejandra del Moral.

A la reunión de trabajo también asistió Ignacio Pichardo Lechuga, coordinador de campaña en el estado de México de José Antonio Meade, candidato a la presidencia de la república, quien hizo incapié en la participación de la militancia y dio voz a los presentes. “El trabajo la honestidad pero sobre todo la constancia nos hacen saber que en Luis Manuel Orihuela tenemos al mejor precandidato para darle a la tierra del medio un lugar que se merece”, finalizó.