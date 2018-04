“El zoológico de cristal” cautivará en el Helénico

La puesta en escena, protagonizada por Blanca Guerra, Mariano Palacios, Adriana Llabrés, Pedro De Tavira y David Gaitán, se estrena el 3 de mayo

Asael Grande

A partir del 3 de mayo, y hasta el 24 de junio, el Teatro del Centro Cultural Helénico, será el escenario para recibir la puesta en escena El zoológico de cristal (dramaturgia: Tennesse Williams), bajo la dirección de Diego del Río, obra que contará con las actuaciones estelares de Blanca Guerra, Mariano Palacios, Adriana Llabrés, Pedro De Tavira y David Gaitán; El zoológico de cristales el trabajo más autobiográfico del reconocido dramaturgo Tennessee Williams y el que lo puso en el mapa del teatro mundial, aborda la esencia humana a través del retrato de una familia norteamericana de los años 30, fracturada por la ausencia del padre y la presión del sistema económico imperante en la sociedad de la época: “es una obra muy importante en la dramaturgia norteamericana y universal, porque Tennesse Williams, si bien es cierto, pertenece a todo el grupo del realismo norteamericano; El zoológico de cristal, es un clásico, es una obra que pertenece a esa etapa, y se escribió en los años 30, sigue de lo más vigente; interpreto a Amanda Wingfield, en un contexto norteamericano en la Gran Depresión de 1929, y creo que todo el monólogo con el que inicia la obra, que es el narrador Tom (mi hijo, en la obra), es una obra del recuerdo, de la memoria, y encierra toda la vigencia que tiene la obra; la verdad es que hago esta obra con toda la entrega e intención de que se cuente de la mejor manera, con la propuesta que hace Diego del Río; lo que se pretende es que la gente salga satisfecha de lo que sucederá cada noche en escena, y yo, lo único que quiero es divertirme, porque mi personaje tiene muchos matices, un gran arco de emociones en toda la obra, y lo que más me gusta es que, de los momentos más terribles, tiene un sentido de humor, y la gente se va a emocionar, se va a identificar con muchas cosas, es una obra compleja”, dijo la actriz Blanca Guerra, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Por su parte, el director Diego del Río, comentó a este diario que El zoológico de cristal, no la considero una adaptación, la considero una traducción nueva, realmente se mantiene la obra como es, el contexto, el tiempo, sí hay un trabajo propio de la traducción, sobre el entendimiento del espíritu propio del idioma, y que no se pierda, tomando ciertas licencias, el español, y generar el mismo efecto; a nivel escénico, es una puesta nueva, y tiene elementos concretos realistas; Blanca Guerra me propuso hacer esta obra, es un texto, muy sutil, muy complejo, con muchas capas, con muchos colores”.

El zoológico de cristales la obra que puso en el mapa del teatro mundial a Tennessee Williams, cuando se estrenó en Broadway en 1945. Más de 70 años después, el trabajo más personal y autobiográfico de Williams sigue cautivando y conmoviendo a audiencias alrededor del mundo, transformándola en uno de los clásicos más importantes del siglo XX.