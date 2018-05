Festival Cine de Oro Negro homenajeará a Roberto Sosa

El evento tendrá diferentes actividades del 3 al 6 de mayo en Coatzacoalcos, Minatitlán y Nanchital, Veracruz

Arturo Arellano

“Somos la tierra” es el tema bajo el que se llevará a cabo la tercera edición del Festival de Cine Oro Negro en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Nanchital, del 3 al 6 de mayo, con lo que se asegura que la mejor manera de contrarrestar la violencia en el estado de Veracruz, es con cultura y abriendo espacios de expresión, enfocados a niños, jóvenes y adultos.

Cabe destacar que en esta edición, el festival realizará un homenaje al actor Roberto Sosa, quien contará a su vez con la presencia de su madre Evangelina Martínez, quien le entregará un reconocimiento por su trayectoria.

En conferencia de prensa, Johnny Olán, director general del festival, en compañía de Roberto Sosa y Evangelina Martínez, ofreció detalles al respecto.

“El festival es llamado Oro Negro por llevarse a cabo en Veracruz, lugar conocido por poseer petróleo. Se pretende con esta edición, más allá de dar entretenimiento con los filmes, alimentar una cultura de reconstrucción social, el tema de este año es ‘Somos la tierra’. Con lo que si bien la intención de este festival no es meramente ecológica, en esta edición la propuesta es crear conciencia de cuidar y preservar el medio ambiente”.

“La selección oficial en competencia se compone por 30 cortometrajes de México, Argentina, España, Colombia y Estados Unidos, en las categorías de Ficción Internacional, Ficción Universitarios Mexicanos, Documental Internacional y Veracruzanos, divididos en cuatro programas. Y en la proyección de largometrajes se presentará ‘El fantástico mundo de Juan Orol y Nahui Ollin, Sol de movimento’, película que revela el silencioso avance del cambio climático”.

Lo mismo, se pretende sembrar una semilla de inquietud en los jóvenes veracruzanos, para convertirse en futuros cineastas. “Será mediante las proyecciones que los habitantes de los tres municipios tengan acceso a producciones mexicanas, con esto lograremos que los jóvenes estén interesados en convertirse en futuros cineastas”, dijo Olán, a lo que la señora Evangelina Martínez agregó: “Suena quizá difícil, pero yo recuerdo que cuando era pequeña mi padre me llevaba al cine y no pasó mucho tiempo para que yo mostrara interés por las artes, quería ser bailarina. Después recuerdo que lloraba yendo al cine y no precisamente por la historia, sino porque era yo la que quería estar ahí, en la pantalla, actuando. Todo empezó ahí, con una ida al cine, que me nació el interés por la actuación, y hoy, aquí estoy”.

En el tema del homenaje a Roberto Sosa, se dijo: “Roberto nos ha acompañado anteriormente en este festival, ofreciendo talleres y master class de actuación. Los jóvenes lo quieren y lo refieren como uno de sus maestros favoritos, por ello, nos parece prudente reconocerle su labor en el cine nacional”. A esto, Sosa corrspondió diciendo: “Todos somos obreros, porque trabajamos quizá para una empresa, en mi caso yo trabajo para la industria cinematográfica. Se necesita formar espectadores para después desarrollar hacedores. Es una pena que Coatzacoalcos sea considerada una de las regiones más peligrosas del país, y es importante el Festival del Cine de Oro Negro, porque pretendemos hacer cosas buenas, fomentar la cultura para recuperar la ciudad, sólo a través del arte es que podemos hacerlo”.

El festival se realizará del 3 al 6 de mayo en en Coatzacoalcos, Minatitlán y Nanchital, Veracruz, mientras que la cartelera completa de actividades se puede consultar en www.festivaldecineoronegro.com.mx.