El Mexicano Espacial ofreció conferencia motivacional en la Preparatoria de Tultepec

Jonathan Sánchez Pérez

Tultepec, Estado de México.- El estudiante tultepequense de 20 años de edad Jonathan Cristhan Sánchez Pérez, quien obtuvo el segundo lugar en el concurso organizado por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), impartió nuevamente una conferencia motivacional dirigida a alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial (EPO) 31.

En el marco de la semana de actividades denominada Expresión Juvenil, el estudiante de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Metropolitana de Hidalgo, conocido como el Mexicano Espacial, sostuvo una ponencia como parte de una serie de pláticas que viene realizando con alumnos de diversos planteles en el municipio.

Ante María de Lourdes Nieto Sánchez, alcaldesa por Ministerio de Ley, y un auditorio con más de 800 estudiantes, Sánchez Pérez compartió su experiencia sobre cómo fue seleccionado para participar en el concurso en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, Estados Unidos, y las complicaciones que pasó para llegar hasta allá para presentar el proyecto con el que logró el segundo lugar de entre 45 participantes de países de los cinco continentes.

“Aprovecho este espacio para reconocer y agradecer a las autoridades del Ayuntamiento de Tultepec, por el apoyo que me brindaron para viajar a la NASA e iniciar con ello el cumplimiento de mi sueño de alcanzar las estrellas, sobre todo porque aun cuando nadie me conocía, no dudaron en impulsarme en esta aventura para demostrar que los mexicanos podemos lograr grandes metas”.

Durante la charla organizada por el H. Ayuntamiento de Tultepec, Jonathan Sánchez impulsó con su mensaje a cada uno de los asistentes a luchar por sus sueños cualesquiera que éstos sean, “siempre practicando buenos hábitos, porque para obtener buenos resultados, debe haber armonía y una sana convivencia en nuestra vida”.