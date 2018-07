AMLO a empresarios: no seremos prepotentes ni se va imponer nada

Acordaron trabajar en conjunto

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, y el virtual ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, acordaron trabajar en conjunto para fortalecer e impulsar políticas en materia económica, de combate a la corrupción y comercio exterior, que abonen al desarrollo del país.

El candidato ganador de la elección presidencial dijo que la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial fue muy cordial y caracterizada por la confianza mutua.

“Fue una reunión muy cordial, de coordinación para trabajar conjuntamente gobierno y sector empresarial. Quiero manifestar mi satisfacción por la actitud del sector empresarial de nuestro país”.

López Obrador resaltó que el sector empresarial ha actuado de manera muy respetuosa, reconociendo el triunfo y la voluntad de los ciudadanos.

“Han mostrado una actitud muy responsable. Manifestado la confianza en el nuevo gobierno”, dijo.

El virtual ganador de las elecciones presidenciales aseguró que se dirigirá por el camino de la concordia, “no se va imponer nada, vamos a argumentar, vamos a convencer, quedó muy claro, aunque nuestro movimiento tiene mayoría en el Congreso no se va a actuar de manera prepotente, no se va a imponer nada. Estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura”.

En esta reunión, uno de los temas prioritarios que se trataron fue una las principales promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, el apoyo a los jóvenes.