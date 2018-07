“El regreso de Anna Crowell”, de Janeth G.S.

Oz Editorial presenta la esperadísima continuación del best seller internacional ¿Quién mató a Alex?

Anna Crowell murió en un incendio. Pero su espíritu sigue en el mundo de los vivos. Necesita resolver el misterio de su muerte y dar con su cuerpo para irse en paz. Lo último que esperaba encontrar durante su búsqueda de la verdad era el amor. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN la autora del libro “El regreso de Anna Crowell”, Janeth G.S., nos dio más detalles:

—¿Cómo ha cambiado tu vida este fenómeno literario?

“Ha cambiado muchísimo, cuando la empecé a escribir tenía 16 años, y la empiezo a publicar en grupos de Facebook, y ya luego la subo a Wattpad y pues ahí es donde tiene gran cantidad de visitas y comentarios. Ha cambiado totalmente mi vida, porque uno nunca se espera esto, sobre todo estar escribiendo, yo no sabÍia que me gustaba escribir, que me apasionaba, saber que están publicando estos libros, ha cambiado totalmente mi vida”.

—¿Esta nueva novela ya la tenías planeada desde que empezaste a escribir “¿Quién mató a Alex?” o ¿fue surgiendo durante el proceso?

“¿Quién mató a Alex? Surge por un vídeo de YouTube, algo que no me esperaba, yo creo que ‘El regreso de Anna Crowell’ va surgiendo con los personajes como el de Anna que no lo tenía pensado desde un principio, y fue naciendo con toda la historia, nunca sabía cuál iba a ser el final, cuál era la trama, creo que los personajes fueron naciendo en el momento que debían estar en la historia, y bueno Anna es un personaje muy importante en ‘¿Quién mató a Alex?’, yo creo que por eso Anna tiene su historia que es ‘El regreso de Anna Crowell’, a diferencia de las otras novelas, este libro se publica solo en papel, no queda en la plataforma de Wattpad, solo podemos leer el primer capítulo”

—Anna es un fantasma, cuéntanos por qué la novela gira alrededor de esto:

“Yo creo que los personajes han sido muy buenos, desde Alex y Hannah que son los protagonistas de ‘¿Quién mató a Alex?’, y luego seguir con el universo de los fantasmas, de todas esas conexiones, yo creo que es lo que le ha dado como ese toque único a la historia, porque aparte es una historia que tiene misterio, suspenso, romance, que tiene esta parte de ficción porque son fantasmas, realmente es algo que no se ve en la vida real, yo creo que le da como ese toque especial a las historias, el tema de los fantasmas da para más y mucha imaginación sobre todo.

—Los personajes han conectado muy bien con tu público, ya que son jóvenes al igual que los lectores:

“Aunque sea un fantasma yo creo que es muy humano, y sobre todo Anna, toma decisiones, siempre ha sido como lo que más le ha afectado, lo que es su punto débil, yo creo que este personaje por eso tiene esta historia, porque merecía saber lo que iba a pasar con su vida, y esto es muy importante, la toma de decisiones, y esto va con los jóvenes que hoy en día no sabemos por qué camino ir, cuáles caminos tenemos y sobre todo cuáles debemos de seguir, ‘El regreso de Anna Crowell’ se trata de tomar decisiones”, finalizó.

