Con “Ella”, Damiana Villa rinde tributo a su tía Lucha Villa

Con 25 años de carrera, la cantante lanza su nuevo disco

Arturo Arellano

Tras 25 años de una ardua trayectoria artística y a manera de festejo, Damiana Villa lanza su disco “Ella”, de la mano de los productores Alazán, Erik Guecha y Joel Solís, con el que además realiza un homenaje a su tía Lucha Villa, una herencia que evidentemente ha marcado su vida. El disco ya se encuentra disponible en plataformas digitales, mientras que los conciertos en vivo los irá anunciando en sus redes sociales.

Durante su visita a las oficinas de DIARIO IMAGEN, la talentosa cantante y representante de la música mexicana, dijo en entrevista “estoy lanzando el primer sencillo de mi disco que se llama ‘Te quiero diferente’, del que ya tenemos el video. El álbum tiene 11 temas, de los cuales son 10 inéditos y un cover que es un homenaje a mi tía Lucha Villa, se llama ‘A medias de la noche’, el resto de los temas son de compositores que siempre han estado conmigo. Quiero hacer algo nuevo dentro de la música regional mexicana, es un disco que vale la pena escuchar y darle la oportunidad, ya que incluyo temas para todos los gustos, hay ranchero, norteño, hasta cumbias”.

Siendo originaria de Chihuahua, refiere “este disco es esa influencia que tengo de mi tierra, hay balada ranchera, norteña, cumbia, quiero abarcar todo el regional mexicano apostando a dos géneros, norteño y mariachi, fusionándolo con otros sonidos y así lograr empatía con la gente. Quiero que esta música sea escuchada en donde sea y le guste a la gente de todas las edades. Hago una fusión de Tex Mex con reggaetón, porque tenemos que entrarle a la moda”.

Sobre esas fusiones ahonda que “es algo que siempre he hecho, empecé con norteño, luego me fui al mariachi, grupero, realmente nunca quise encasillarme, por eso decidí unir los géneros y eso nutre el escenario, porque como cantante de mariachi puedes lucir la voz, pero luego en el norteño es más coquetería y ahora con el Tex Mex, la cumbia y el reggaetón puedo bailar, disfrutar el escenario de otra forma y contagiar a la gente”.

Del sencillo dijo: “es un huapango donde fusiono el mariachi hasta con percusiones y se oye increíble. Surgió platicando con los productores y el autor del tema, hay una canción de Juan Gabriel que se llama ‘Te doy las gracias’, yo quería cantarla, pero más bien me recomendaron cantar algo nuevo y con esas características, en las que pudiera lucir también mi capacidad como bailarina folclórica. El tema habla de una Damiana Villa que renace fuerte, viva, donde el pasado ya se quedó atrás, sin rencores, ni odios”.

Asegura que “para mí es un honor ser sobrina de Lucha Villa, de la tía Lucy como le decimos en la familia, es un honor portar el apellido. Ya me siento preparada y consciente de quién soy, ya no siento el peso de antes, porque ahora estoy segura de quién soy y siempre aclaro que no canto como mi tía, no soy mi tía, soy Damiana y esto es lo que tengo para ofrecer. Sé que al principio me van a ubicar como la sobrina de Lucha Villa, pero me quiero ganar mi propio lugar, que conozcan mi estilo y que se den cuenta de que es algo diferente, que también vale la pena escuchar y que ojala un día pueda ser un poquito de lo que es mi tía”.

El disco ya está disponible en plataformas digitales, mientras que losshowsen vivo se irán anunciando en las redes sociales de la cantante.

El homenaje no sólo es a través del disco, ya que sus primas le han dado vestuario que fue de Lucha Villa y Damiana lo ha adaptado a su estatura y complexión para usarlo