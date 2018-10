ATL regresa con “Un poco más”

Después de meses de no lanzar un sencillo propio, vuelve renovado y con nueva canción

Asael Grande

Con tan sólo cuatro años de carrera artística, ATL Garza, consagrado como cantautor, con amplia versatilidad, creando canciones que pueden ser desde pop, electrónico, urbano, hasta R&B, balada e Indie, lanza nuevo sencillo titulado “Un poco más”, en colaboración con la española Safree y el venezolano Neiko: “este año presenté el tema ‘Seek of love’, con Angelo Diep, algo padre, fue un tema que el himno de la comunidad gay, mis canciones son universales, ahora ‘Un poco más’, es una canción que tengo dese hace más de un año, pero no la había sacado, es una colaboración junto a Safree, que es de España, y Neiko, de Venezuela, nos juntamos los tres, después de conocernos un día en un evento que se llamaba los Young Awards, hubo mucha química, y la canción, terminó siendo una colaboración distinta a lo que había sacado yo últimamente, como el reggaetón o urbano”, dijo ATL, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Después de meses de no lanzar un sencillo propio, ATL regresa renovado y con nueva canción. “Un poco más”, título de este nuevo tema, composición del joven cantante. De corte pop, funk, ATL busca moverse un poco de los ritmos urbanos que manejó en sus últimos sencillos y ofrecer una nueva opción para todo el público: “el tema habla de un encuentro en una fiesta, la canción será parte de un material discográfico nuevo, que saldrá para enero, y obviamente es parte de un disco que tengo ya preparado de hace tiempo, en este disco me tocó componer todos los temas, siento que será el disco más real que van a escuchar de mi parte, ahora quiero que el público tenga en claro que no soy reggaetonero, me gusta ese género, pero no es mi etiqueta; ‘Un poco más’, es música como R&B, dance hall, habrá colaboraciones en mi disco de gente de Brasil, España, Venezuela, Guatemala, México, está muy variado”, adelantó ATL, de cuyo sencillo ‘Un poco más’ se estrenará el video el 28 de septiembre.

Será el 3 de noviembre próximo, cuando ATL lleve a cabo una Noche de Brujas con un concierto y un after party de disfraces, en ‘El Cantoral’: “será una noche para festejar Halloweencon todos los fans, entonces, tanto yo, como la gente que vaya, estaremos disfrazados, primero canto yo, y después estaremos festejando en el looby del Centro Cultural Roberto Cantoral, con una fiesta en la que estarán tocando los DJ ́s invitados, Tadeo (Aca Shore) y Mr. Pájaro”, adelantó ATL.

“Un poco más” es una colaboración con la cantante española Safree (+de 60 millones de reproducciones en YT, 6 discos, presentaciones en el Auditorio Blackberry, Teatro Metropólitan, entre otros) y el productor y cantante venezolano Neiko (miembro de la SACM, ha trabajado con Dulce María, Yuri, Lorena Herrera, Danelyk, Yubeili y Lis Vega.