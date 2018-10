José Antonio Rodríguez, rumbo al Lunario del Auditorio Nacional

El catedrático de guitarra flamenca va a mostrar su técnica más refinada y el porqué es considerado por muchos como el mejor guitarrista del mundo

La cita es el próximo 24 de octubre

Asael Grande

El compositor y guitarrista, José Antonio Rodríguez, presentará este 24 de octubre próximo, en el Lunario del Auditorio Nacional, su más reciente producción discográfica titulada “El Guitarrista Azul”, con la cual realiza un sentido y emotivo homenaje al pintor Pablo Picasso.

Acostumbrado a presentarse en el país siempre acompañando a las figuras más importantes del panorama musical internacional, como Alejandro Sanz, esta vez acude a la Ciudad de México el máximo exponente de la guitarra flamenca actual en su faceta más íntima y próxima al público: “Conozco desde hace tiempo la Ciudad de México, tengo muchos amigos; es una ciudad con mucha afinidad por el flamenco, y estoy motivado de poder presentarme en el Lunario del Auditorio Nacional, el flamenco es parte de la proyección de la cultura de mi región de Andalucía, la música tradicional, con esta música se busca la provocación, yo hago con mi música algo diferente, por eso, la música flamenca, o incluso la música clásica, es parte de todo este proceso a lo largo de mi música; ‘El Guitarrista Azul’ es un disco que grabé en directo con la Orquesta de Córdoba durante el Festival Internacional de la Guitarra de la Ciudad, tiene mucha vida este disco, es muy real, quizá maduré musicalmente”, dijo el guitarrista, en conferencia de prensa.

El catedrático de guitarra flamenca va a mostrar su técnica más refinada y el porqué es considerado por muchos como el mejor guitarrista del mundo. Un concierto que pertenece a la gira internacional Flamenco Guitar Maestro que viene de Suiza, Estados Unidos y España. Un show exclusivo de guitarra flamenca que sólo un gran maestro puede ofrecer: “actualmente vivo en Los Ángeles, espero venir seguido a México, me he relacionado con mucha gente acá que le gusta el flamenco, por los festivales que se realizan en México, la afición que hay es tremenda, el flamenco tiene muchas etiquetas, se cree que es muy estático, pienso que el flamenco puede ser muy divertido, a través de la tradición y la innovación”, agregó José Antonio Rodríguez, reconocido en el ámbito de la música flamenca, reconocido internacionalmente y colaborador en conjunto de reconocidos artistas como Alejandro Sanz, Jennifer Lopez, entre otros; llega a nuestro país para presentar su reciente producción discográfica ‘La Guitarra Azul’, álbum grabado en vivo junto a la ‘Orquesta de Córdoba’ y bajo la dirección de Michael Thomas: “el nombre del disco, viene del señor Picasso, quien pintó un guitarrista de tonos azules, y figura alargada, yo siempre he sido una persona muy delgada, entonces decidí titular mi disco El Guitarrista Azul”, una inspiración que define como una época llena de inquietud, búsqueda e incluso de indiferencia”, finalizó José Antonio Rodríguez, quien se presentará el 24 de octubre, en el Lunario del Auditorio Nacional.