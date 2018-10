Melisia representa al urbano argentino con “Yo no quiero novio”

La guapa artista empodera a las mujeres con su nuevo disco y busca quitar tabúes en torno a la sensualidad femenina

Arturo Arellano

Guapa y talentosa, Melisia desde Argentina lanza el segundo sencillo de su álbum “Yo no quiero novio”, titulado “Yo soy tu mami”, con un video filmado en Roma con un modelo italiano de la prestigiada marca Dolce & Gabanna. Su música defiende temáticas femeninas que representan la libertad de expresión de las mujeres, sus fantasías, coqueterías y sensualidad, es por ello que a su llegada a México, busca empoderar a las mexicanas e invitarlas a explotar sus virtudes y talentos.

Durante una charla para DIARIO IMAGEN, la argentina explicó que “Este es mi segundo disco y esta producido en Medellín, Colombia, está dentro del género urbano, reggaetón, pero fusionado con bachata, mambo, música árabe y hasta tango. Se trata de lograr una música bailable y pasional, con letras que representen a las mujeres sexy, sensuales y que dicen las cosas de frente, que van al grano. Las fusiones me han encantado y justo se da que la última canción que hice de este disco fue la que hice con tango, porque estaba en Medellín, lugar donde murió Gardel, no me quise ir de aquel lugar sin hacer tango, siendo argentina no me lo podía permitir, se dio entonces y salió algo muy lindo que se llama ‘Todo lo que traigo te gusta’, que hasta ahora ha sido muy bien recibido”.

En su tarea de dignificar a la mujer, detecto que el reggaetón era un género machista “Es de hombres y muchas veces hablando mal de nosotras, por eso ahora recién estamos saliendo las mujeres para decir las cosas en nuestra propia voz. En mi caso hablo de cosas que nos empoderan, digo cosas en doble sentido, pero yendo al grano, con picardía, pero sin perder la feminidad, tal y como hablamos entre mujeres cuando estamos solas. En Los Ángeles incluso me llamaron ‘La reina del albur’, pero no es más que decir las cosas sensuales, sexuales, sin vulgaridades, porque lo que hago no es chocante, ni ofensivo”.

El disco de Melisia ha sido producido por Eliot Feliciano, mientras que los videos de “Party love” y “Dame más” han sido producidos por Javi Ferrer, que ha trabajado con artistas de la talla de Nicky Jam, Maluma, Daddy Yankee, Ozuna entre otros, de lo cual comenta “Creo que han volteado a ver mi trabajo, porque me he dado a conocer gracias al boca en boca, que soy una mujer atrevida pero sin perder la feminidad, y que hablo de la libertad. Ellos están acostumbrados a trabajar con gente muy grande, pero todos varones. Entonces tengo la oportunidad de que impulsen la carrera ahora de una mujer, lo cual me hace sentir muy orgullosa”.

Como apasionada del futbol dice “Es hora de romper los paradigmas, porque de pronto si practicas un deporte considerado solo para hombres, ya te dicen ‘machorra’, lo cual está muy mal, nosotras tenemos derecho a practicar cualquier deporte, así sea patear la pelota. Nos falta mucho por conseguir, pero ojalá pronto podamos estar en un nivel de igualdad, equidad, justo”. Así la fan de River Plate no descarta la posibilidad de hacer algún tema dedicado al futbol y de ser específicamente para un jugador sería para Leonel Messi. El disco de Melisia ya está disponible en plataformas digitales.