Los Daniels se lanzan al “Universo paraíso”

Con este nuevo disco, la agrupación ofrecerá concierto el 16 de noviembre

Arturo Arellano

Los Daniels se encuentran de manteles largos presentando su álbum Universo paraíso, su 6a. producción de estudio que consta de 12 temas inéditos y que ya se encuentra a la venta en todas las plataformas digitales. Universo paraísocon el estilo inigualable de Los Daniels, es un coctel que contiene influencias ibéricas con dosis de tango, música mexicana y punk gitano. Esta producción fue concebida de forma completamente independiente y autónoma, de la misma manera en que llegarán para ofrecer un concierto este 16 de noviembre en Sala Puebla. Ismael Salcedo (voz / coros), Carlos Alfonso Díaz (bajo), Daniel Barrera (guitarra y coros), Miguel Ángel Ortiz, (guitarra) y Rasheed Durán (batería), se dieron cita en las instalaciones de esta casa editorial para platicar sobre su disco, su próxima presentación en concierto y su mas reciente disco. “El sencillo en promoción, es el ultimo que grabamos e incluso ya no iba a entrar en el disco, pero finalmente decidimos que sí, porque ya no teníamos ideas y creímos que era suficiente, no obstante. Poncho insistió en este tema y empezamos con un ritmo que teníamos en la cabeza, que suene mexicano, tipo huapango, fue un experimento nuevo, ya habíamos experimentado con 6/8 antes, pero jamás había entrado el tema, hasta ahora, en el que tenemos la colaboración de Daniel de la Gusana Ciega, lo cual fue la cereza del pastel”.

En el tema del disco refieren que “A los ojos del público nos gusta siempre tener cosas innovadoras, aunque este disco no llega a lo conceptual, conservamos la esencia de la banda y buscamos nuevos puntos de partida. Por ejemplo vienen rolas del tango, de las influencias mexicanas, otras del ska, la música electrónica, es un disco bien variado. El tener un disco completo viene de nuestro romanticismo y nostalgia por tener algo físico en las manos, creemos que cuando lees un libro no solo lees un capitulo, nosotros queremos que la gente se empape de todo lo que es universo paraíso, la onda es que la gente cante y reconozca nuevas canciones. Si fuimos lanzando primero algunos sencillos, pero es una fórmula que no es nueva, recordamos a artistas como The Beatles, que de pronto lanzaban un corte o dos y entonces ya el disco completo”.

Siendo un disco cargado de diferentes matices sonoros explicaron: “La etiqueta de rock pop, sigue siendo etiqueta, pero nosotros no nos encasillamos, si así nos definen es porque nos gustan las guitarras eléctricas y que suene ‘cochinón’, pero no somos rock realmente, somos músicos que nos juntamos a crear. Nunca nos hemos puesto a pensar realmente, solo llegan las ideas, por ejemplo en el caso del tango, Poncho estaba escuchando mucho a Piazzola y el ritmo de milonga, a partir de eso creamos. Nuestro proceso creativo llega así, alguno de la banda con una idea de la que partimos, vamos desarrollando, creemos que el tema que es bueno, va a ser bueno con una sola guitarra o producido, todo depende de cómo lleves la canción o como la vistas, nosotros no nos cohibimos, vestimos nuestras canciones como nos venga en gana, este disco es así”.

Con 11 años de carrera, Los Daniels presentarán este disco que refieren como la culminación de toda su trayectoria resumida en un material. Y lo harán el 16 de noviembre con un concierto en vivo “tocaremos el disco completo más algunos temas de nuestras otras cinco producciones. Contaremos con los invitados que están en el disco y seguramente se sumarán algunos otros. Reversionaremos las canciones pasadas, de modo que es una gran oportunidad para ver a Los Daniels en otro mundo y formato”.