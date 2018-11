Demi Lovato sale de rehabilitación

La cantante reaparece y publica una foto en Instagram, mientras ejercía su voto en las elecciones de mitad de período en los Estados Unidos

Demi Lovato se está recuperando muy bien de la sobredosis que estuvo a punto de costarle la vida el pasado 24 de julio. La artista entró en rehabilitación hace 90 días tras recibir el alta hospitalaria. Este fin de semana se han podido obtener las primeras imágenes de Lovato que son el reflejo de su estado.

Lo mismo, ella publicó algunas fotografías en su cuenta de Instagram, de las que destaca una en la que aparece emitiendo su voto, como cualquier ciudadano, en las elecciones de mitad de período en los Estados Unidos, celebradas este martes 6 de noviembre. Así la intérprete de Heart Attackacompañó la imagen con la siguiente descripción, en la que deja ver lo contenta que se siente por estar de nuevo en su hogar y con los suyos: “¡Estoy muy agradecida por estar en casa a tiempo para votar! Un voto puede hacer la diferencia, así que asegúrense de que su voz sea escuchada. Salgan y vayan a votar”.

En fotos publicadas anteriormente en otros portales Lovato aparece acompañada de un hombre que, tal y como ha investigado TMZ, se trata del gurú de la moda Henry Levy, fundador de la marca Enfants Riches Deprimes. Demi y Henry fueron vistos en un restaurante de Beverly Hills cogidos de la mano de forma constate, lo que ha hecho sospechar que la ambos podrían estar saliendo juntos. No obstante, y pese a su excelente imagen, Demi Lovato no saldrá de la clínica de rehabilitación, como mínimo, hasta el año 2019. Así lo comentaba hace unos días un amigo de la familia, explicando que el entorno de la exniña Disney no quiere precipitarse y prefiere que siga con el tratamiento hasta que esté recuperada al 100%.