Cierra temporada de lluvia con reconocimiento a la labor del Grupo Tláloc

Balance positivo de atención a contingencias

Naucalpan, Méx.- El Secretario de Obra Pública del Gobierno del Estado de México, Rafael Díaz Leal Barrueta, indicó que la temporada de lluvia 2018 está concluyendo con un balance positivo de atención a contingencias, por lo que reconoció a más de 387 integrantes del Grupo Tláloc por su desempeño y profesionalismo en la atención inmediata a los municipios y personas afectadas este año.

Durante esta temporada se registraron 105 precipitaciones pluviales en 31 municipios de la entidad, de los cuales sólo en 20 se reportó algún tipo de afectación.

Además, de los 25 municipios susceptibles a presentar anegaciones, mismos que están identificados en el Atlas de Inundaciones 2018, sólo en 17 de ellos hubo reincidencia.

El Grupo Tláloc auxilió a más de 7 mil 900 habitantes, atendió mil 985 viviendas afectadas y desinfectó 363 cisternas, así como 359 pozos artesianos.

Asimismo, se registró el desbordamiento de 10 ríos, así como de tres de los 30 canales de la entidad.

El monitoreo y la atención oportuna permitió actuar con prontitud y superar en 13 días la emergencia causada por la fractura del Río Lerma, que ocasionó afectaciones en más de mil casas ubicadas en seis barrios de San Mateo Atenco.

El Secretario de Obra Pública aseguró que el compromiso los “Tláloc” permitió a los mexiquenses transitar la temporada con el respaldo de un grupo experimentado, que cada año se prepara mejor para auxiliar a la población.

“Llevo aquí trabajando ocho años; entré en la temporada Tláloc 2010. Cuando llegué no sabía mucho y ahorita ya estoy capacitado. Estoy orgulloso de mi trabajo, de pertenecer a CAEM, a Grupo Tláloc”, expresó Juan Ernesto Rodríguez Ramírez.

La atención a la ciudadanía no hubiera sido posible sin el compromiso de los integrantes del Grupo Tláloc y en general, del personal especializado que labora en la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), que integran un grupo de trabajo de mil elementos, cada uno de ellos con historias personales y laborales que vale la pena destacar.

“Tengo tres niñas: la primera está cursando tercer semestre de prepa, la segunda primer año de prepa y la más chica va en cuarto año de primaria. Cuando me toca descansar las llevo y traigo de la escuela, estoy con ellas todo el día. En el cumpleaños de las tres me tocó trabajar, me he perdido sus salidas, pero estoy orgulloso de mi trabajo, ellas me dicen cuídate y que estés bien, disfruta tu trabajo”, aseguró Juan Ernesto.