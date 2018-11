Va consulta para juzgar a ex presidentes: AMLO

El tercer sondeo sería también para asesoría de IP

Lanzarán licitaciones de Tren Maya a principios de diciembre

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a realizar una tercera consulta ciudadana sobre tres temas específicos: asesoría de empresarios, corrupción y Guardia Nacional.

En entrevista con Aristegui Noticias, el mandatario electo dijo que las tres preguntas podrían ser:

1.- ¿Crees que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, deba tener un grupo asesor para consultarles sobre proyectos productivos, pedirles sus puntos de vista. Sí o no?

2.- ¿Crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no sólo se persigan chivos expiatorios y se revisen las responsablidades en delitos de corrupción de otros delitos a Carlos Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y a Peña Nieto, sí o no?

3.- ¿Crees que el presidente de la República deba promover una Guardia Nacional para México sí o no?

En el caso de la primera pregunta, dijo: “No voy a ser imparcial, quiero informar bien a la gente y que los opositores también hagan lo propio y abrimos un debate sobre los tres temas y luego vamos a la consulta. Acepto no sólo porque soy demócrata, sino porque estoy ante una periodista que le tengo respeto”.

Interrogado sobre el juicio que se le sigue en Estados Unidos al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, dijo que se deben esperar la presentación de pruebas “y luego opinamos”, porque es fácil acusar, hay toda una estrategia de abogados para la defensa de los que están encarcelados (“el Chapo”) y de los que están acusando a “El Chapo”.

Refirió que en Estados Unidos tienen una manera de aplicar la ley, ofrecen reducción de penas, tienen mecanismos para alentar de que hablen.

Al hablar sobre el tema de la corrupción, señaló que durante la campaña electoral no ofreció encarcelar a los políticos, “lo dije en los debates, le dije a un candidato ni a ti”, porque con esa actitud, subrayó, “le haríamos más daño al país que beneficios, desatamos una cacería de corruptos”.

Lo que me importa es terminar con el régimen corrupto, me interesa un cambio en el modelo económico neoliberal eso se construye [..]…lo que ya está en curso eso continúa. Yo no soy absoluto, no aspiro a ser dictador, lo que a nos corresponde a nosotros como titular del Ejecutivo, hacia adelante no voy a seguir a nadie, no es mi fuerte, quiero justicia no venganza”.

Sobre el proyecto del Tren Maya, López Obrador dijo que respeta la opinión de quienes consideran que es un error y que sin afán de ofenderlos quizá algunos de ellos ni siquiera conocen el sureste, sin embargo, resaltó que este plan significa un recorrido de mil 500 kilómetros y es una vía de ferrocarril que se inició desde antes, en el gobierno del entonces presidente Lázaro Cárdenas y se acabó con Miguel Alemán.

Comentó que quienes firman la carta de rechazo al Tren Maya, “con todo mi respeto, les digo que deben tener más cuidado. No tienen la información completa. Hay que tocarles la puerta y decirles que ya cambió el país y no sólo cuentan las élites. ¿Qué acaso el pueblo no sabe lo que quiere? El cambio significa también tomar en cuenta a los de abajo”.

En cuanto al tema de la Guardia Nacional, expuso que en un Estado democrático, la tarea de seguridad pública es fundamental para garantizar la tranquilidad de la población, y no sólo de las minorías.

Destacó que la crisis de seguridad que aflige a México es resultado de una conjunción de varios factores, como pobreza, corrupción de los cuerpos policíacos y la desatención de los jóvenes. El Ejército mexicano y la Armada son instituciones de protección a los mexicanos. “Se trata de aprovechar el conocimiento y la disciplina, así como sus cuarteles, para garantizar la seguridad de los mexicanos y serenar el país”.

Sobre el compromiso de que no iba a modificar la Constitución, mencionó que se tiene que hacer por la gravedad de la situación. Y es que no sabía de la gran corrupción en las fuerzas policiales. “No puedo yo garantizar a los mexicanos la paz y la seguridad de otra manera”.

Respecto a la relación de México con Estados Unidos, López Obrador señaló que desde su nombramiento como Presidente electo, se han vivido distintos momentos; uno de los más significativos, fue la intervención del equipo de transición en la negociación del tratado comercial, lo cual les permitió cambiar el capítulo energético, en el que se planeaba la creación de una comunidad en materia energética.

Lanzará licitaciones de Tren Maya a principios de diciembre

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lanzará a principios de diciembre licitaciones para elaborar el proyecto ejecutivo del Tren Maya de todos los tramos y para rehabilitar por completo el que va de Mérida a Valladolid.

En un comunicado, el equipo de transición informó que durante los primeros días de diciembre, también se iniciarán los trabajos de la consulta previa a pueblos originarios.

“El 16 de diciembre se iniciarán los trabajos preliminares para rehabilitar la vía existente donde existen permisos parciales vigentes expedidos por la Secretaría de Medioambiente”, precisaron.

A la par, una vez que haya suficientes avances del proyecto ejecutivo —durante el siguiente año—, se solicitarán las Manifestaciones de Impacto Ambiental.

El equipo de López Obrador aclaró que no se iniciará la obra en dichos tramos hasta que se tengan los estudios y se haya consultado a los pueblos originarios.

La concepción del Tren Maya y ejecución estarán orientados a maximizar los beneficios ambientales,sociales y económicos de la región, en plena concordancia con los objetivos de la administración entrante y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, indicaron.

Piden investigadores estudio de factibilidad cultural del tren

Los investigadores Carlos Lara y José Manuel Hermosillo, dedicados la defensoría del derecho a la cultura y los derechos culturales, enviaron una carta al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador para solicitar la realización de un estudio de factibilidad cultural del proyecto del Tren Maya debido a que así lo plasma la Ley de Planeación, así como la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La “Factibilidad cultural” es una propuesta orientada al impulso de las actividades de planificación del desarrollo, medios e instrumentos conceptuales y metodológicos encaminados a incorporar correctamente la cultura en los procesos de identificación, formulación y ejecución. En el documento ambos investigadores señalan la importancia de la protección a nivel constitucional que tiene el ambiente. “La protección al medio ambiente tiene un carácter relevante porque mediante el reconocimiento de este derecho se busca proteger el espacio que será habitado por las futuras generaciones y su derecho a que puedan desarrollarse en un ambiente favorable”. Apuntan que la consulta para la realización del Tren Maya no consta en ningún marco jurídico mientras la Factibilidad Cultural sí. Argumentan que de realizarse sería el primer estudio de factibilidad cultural del México desde su establecimiento en nuestra legislación, en 2011.

“El problema que observamos es que está iniciando al revés, con una consulta que no tiene sustento jurídico alguno, y no con esta ley que, entre otras cosas, tiene un procedimiento previsto, para consideración de las comunidades originarias”. Los investigadores reconocieron que otros especialistas se han manifestado en defensa del patrimonio natural por considerar que en los estados donde se llevaría a cabo el proyecto “hay zonas consideradas como ‘hábitats críticoos que abarcan áreas con alto valor de biodiversidad’”.

Rocío Nahle promete aceptar resultados sobre refinería en consulta

La próxima secretaría de Energía, Rocío Nahle, dijo que la construcción de una nueva refinería en el país es necesaria, pero no se llevará a cabo si el proyecto no es respaldado por los ciudadanos en la consulta que se realizará el 24 y 25 de noviembre.

“Si la gente dice que no, pues vamos a acatar lo que dice la gente”, dijo Nahle luego de una reunión con Andrés Manuel López Obrador en la casa de transición.

Nahle aseguró que de no construirse una nueva refinería, la Secretaría de Energía tendría que invertir y llevar a cabo reconfiguraciones a las seis refinerías que ya operan.

“Las hemos hecho en los últimos años y no hemos podido aumentar la producción”, aseguró.

El programa de la Sener contempla la rehabilitación de las seis unidades, pero la refinería en Tabasco, que se construirá si se aprueba en la nueva consulta, permitirá eliminar las importaciones de gasolina.

“Estamos contemplando la rehabilitación de las seis refinerías que hoy están trabajando a menos del 40 por ciento de su capacidad y estamos importando casi el 80 por ciento de gasolina y una nueva refinería que tendría que aumentar el sistema nacional de refinación para eliminar paulatinamente importaciones que nos están costando mucho”, destacó.