Francisco Céspedes llegará con show músico-teatral al Metropólitan

El cantautor ofrecerá un concierto sin precedentes este 28 de febrero, para lo cual contará con la participación de su hija Mariana

Regresa a los escenarios, luego de haber sufrido un preinfarto

Arturo Arellano

El cantautor cubano Francisco Céspedes regresa a los escenarios, luego de haber sufrido un preinfarto que le llevó a cuidar más de su salud y valorar más la vida. Es por lo anterior que Céspedes quiere trascender con su música en diferentes formatos, como el cine y ahora con un espectáculo músico teatral, que dice “No es teatro, no es comedia musical, pero sí tiene un poco de ambas cosas”. Su showllevará por título “Cruzando destinos” y contará con la participación además de su hija Mariana Céspedes, quien se encargará de la parte visual y escenografías delshow que se festejará este 28 de febrero en el Teatro Metropólitan.

En conferencia de prensa a la cual también acudió Eloy Gamuza y Carlos Valmar, este último miembro de Big Band Presto, banda encargada de abrir el concierto, se dieron los detalles al respecto. De entrada Francisco comentó “me siento muy bien, pasé un buen susto, pero ya estamos aquí de regreso. Antes era un gordo, igual tenía mi pegue con las señoritas, mi encanto para seducir, pero ahora me siento más saludable y listo para cantar”, comentó con el carisma que le caracteriza.

Sobre su concierto del 28 de febrero adelantó “será algo verdaderamente diferente, creo que tengo cierta capacidad histriónica, aunque no soy ningún actor. De modo que vamos a aprovechar un poco de lo que siempre hago en el escenario y lo llevaremos a otro nivel, con músicos cubanos, visuales en las pantallas, escenografía y un personaje en el escenario que de cierta parte es un alter ego mío e irá interactuando conmigo”. No obstante, el cubano no se define como un contador de historias “creo que eso sería muy vanidoso de decir, más bien soy un cantante de canciones, porque contadores de historias hay pocos, Joaquín Sabina, Serrat, otro que ya quisiera ser yo como ellos, pero no les llegó, así que mejor me quedo con cantador de canciones, soy un cantante que disfruta mucho de lo que hace”.

Se congratuló de que su hija Mariana le acompañe en este proyecto de su carrera. “Es una mujer con mucho talento, así que le hemos encomendado varias cosas para el espectáculo, estoy seguro de que hará un gran trabajo y estoy también muy contento de poder compartir mi trabajo con ella”. A esto, Ganuza agregó “queremos que a través de la poesía, el canto, los elementos audiovisuales y plásticos, todo el marco del escenario y la presencia de Francisco podamos transmitir a la gente un espectáculo que viajará como una obra teatral. Es un show músico teatral”, comentario que Céspedes reforzó diciendo “No es teatro, no es comedia musical, es un poco de ambas y de otras expresiones artísticas con las que enmarcaremos mis canciones. Cantaré los clásicos que todos quieren escuchar pero también propuestas nuevas que quiero que conozcan, tal vez no tan nuevas pero si no tan conocidas”.

En total refieren que se estrenarán nueve canciones inéditas, que se sumarán al de por sí ya muy vasto repertorio del cubano.