Banda Machos dejará “La huella de sus besos” en el Metropólitan

El icónico grupo del regional mexicano presentará en vivo su nuevo disco este 9 de febrero

Cantarán todos sus éxitos en compañía de artistas invitados

Arturo Arellano

La legendaria Banda Machos continúa su andar de forma imparable, gracias al lanzamiento de su nuevo disco “La huella de mis besos” con el cual se disponen, como ya es costumbre, para reventar todo el territorio nacional con su música y sus éxitos que ya son parte de la cultura popular, con la firme intención de dejar en claro por qué son “La reina de las bandas”. Así la fecha pactada para la Ciudad de México es el próximo 9 de febrero en el Teatro Metropólitan, a donde llegarán para presentar cada uno de sus éxitos, también en la compañía de artistas invitados.

Alejandro Díaz, vocalista de la agrupación dijo en entrevista con DIARIO IMAGEN, que “Estamos contentos de que vamos a presentar unshowsorpresa del que estoy seguro se van a divertir. Porque es una producción muy buena, se van a sorprender, no es algo de otro mundo, pero si algo muy bien hecho, tendremos invitados especiales dentro de varios géneros como la cumbia o el pop, sin embargo, no queremos que el gancho para que vaya la gente sean los invitados, queremos que la gente vaya a ver a la Banda Machos, por la Banda Machos, por sus canciones, les vamos a cantar todos los éxitos que se conocen desde los ochenta y noventa”.

Celebra que “luego de más de 20 años seguimos vigentes, la gente podría pensar que nos separamos o que nos estamos reuniendo otra vez, pero la verdad es que en todos estos años no hemos dejado de trabajar cada semana, gracias a Dios siempre estamos tocando, en Estados Unidos, México y Latinoamérica. La gente nos sigue escuchando, Banda Machos ya es una banda que se ha pasado de generación en generación, quizá los millennials no les tocó vivir el boom de nuestro grupo, pero nos conocen gracias a su papá o su mamá, que les enseñaron nuestra música y ahora pues van a nuestros conciertos”.

Indica que “La Banda Machos sigue siendo la misma, tenemos el mismo sello, el mismo estilo, la forma de vestir que es tan característica, porque creo que si llegamos a cambiar algo, ya no seríamos la Banda Machos, seríamos otra cosa y no queremos traicionar a la gente”, lo mismo asegura, denunciando a lapirateríaque “nosotros somos la original Banda Machos, hay siete de los 11 miembros que compusieron la Banda Machos en sus inicios, por ahí desafortunadamente hay otras bandas haciéndose pasar por nosotros, pero confiamos en que la gente no se deja engañar y si se meten a nuestras redes sociales donde estamos muy activos podrán darse cuenta de lo lugares a los que vamos para que no les mientan”.

Sobre su nuevo sencillo, que además da nombre también al disco completo describe que “Mantenemos la esencia de la banda, es una producción muy completa, hecha con mucha entrega y dedicación y con el firme propósito de dejar huella en los corazones de todos nuestros seguidores. La mayoría son temas cover, son 11 canciones que seleccionamos porque la gente nos las pedía en los conciertos, como ‘Caminos de Michoacán’, ‘ El árbol’, ‘El ausente’, ‘La mesa del rincón’, y hasta una balada como lo es ‘Vamos a darnos tiempo’, que hiciera famoso José José. Esos temas nos los pedían pero no eran parte de nuestro repertorio, así que nos dimos a la tarea de grabarlos en nuestro estilo, para tenerlos posteriormente en los shows”. Así con fechas para Estados Unidos y Centroamérica, Banda Machos hará lo suyo en el Teatro Metropólitan este 9 de febrero.

