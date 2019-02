Se denunciarán irregularidades en obras inconclusas: AMLO

Además, aumentaron sus costos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su administración presentará denuncias por diversas obras inconclusas y que además aumentaron sus costos, reportadas en el informe de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como las de los trenes Interurbano México-Toluca y eléctrico de Guadalajara.

En su conferencia de prensa matutina, indicó que la inversión para la construcción del tren hacia la capital mexiquense se estimó en un inicio en 20 mil millones de pesos, pero que “fue creciendo la cantidad y ahora para concluirlo se necesitan alrededor de 15 mil millones adicionales”.

“Estamos enfrentando una herencia de irregularidades, de obras inconclusas”, de proyectos para beneficiar sólo a empresas constructoras, que en total costarán 65 mil millones de pesos, por lo que se presentarán las denuncias “para no ser nosotros cómplices, porque si no lo mencionamos, sería una omisión”, enfatizó.

Dijo que primero se terminará de construir el tren de Guadalajara, debido a las molestias que han causado las obras a la ciudadanía, y que el tren México-Toluca podría concluirse en dos o tres años, por lo que debe haber una reprogramación de las obras en proceso.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, también señaló que se compraron plantas de fertilizantes para las cuales se comprometieron recursos por cerca de dos mil millones de dólares y todavía no operan, “porque eran instalaciones viejas convertidas en chatarra, además de que se adquirieron a precios elevados”, lo que require de recursos adicionales para rehabilitarlas.

El Presidente aseguró que esta situación se repite en obras de distintos rubros, como hospitales, gasoductos y universidades, pero expuso que se dará prioridad al mantenimiento de carreteras e infraestructura.

López Obrador informó que la víspera, durante una reunión que tuvo con empresarios, intercambiaron puntos de vista con el propósito de incentivar las inversiones en el país, “porque necesitamos que haya crecimiento en la economía, necesitamos generar empleos”, y dichos hombres de negocios tienen inversiones en el sector minero, energético y en comunicaciones.

Aseveró que seguirá estimulando a la iniciativa privada para que haya confianza “y que podamos contar con la inversión nacional y extranjera, porque también debe de quedar claro que no nos alanzaría con la inversión pública para crecer como lo necesita el país.

“Necesitamos crecer a una tasa promedio anual del cuatro por ciento, y no olvidemos que en 36 años la tasa anual ha sido de dos por ciento, pero en términos reales no ha tenido crecimiento, porque si se descuenta el crecimiento poblacional, entonces es casi cero”, indicó.

El Ejecutivo federal dijo estar convencido de que “vamos a ver crecimiento económico”, porque no habrá corrupción, “que es un ingrediente que lo impide”.

Con relación a la disminución en la cifra de turistas que arriban al país, aseguró que todas las embajadas de México en el extranjero ayudan a la promoción turística, pero que “la mejor promoción es que haya paz y seguridad en el país, y vamos a resolver eso, va a haber paz y tranquilidad para los turistas”.

Se mantienen refugios para mujeres víctimas de violencia

López Obrador aseguró que no desaparecerán los refugios para mujeres víctimas de violencia, pues “nada que signifique justicia va a ser hecho a un lado”, pero que se acabará con los gastos superfluos de los institutos.

Los recursos para refugios de mujeres maltratadas, discriminadas, en riesgo, “todo eso se mantiene, eso y más. Lo que estamos haciendo es terminar con los gastos superfluos”, indicó en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

López Obrador refrendó que el objetivo es dar el apoyo de manera directa a la gente, ya no a través de organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales, “mejor de manera directa, ¿para qué la tutela, para qué el intermediarismo?”, cuestionó.

Agregó que cada instituto era un aparato del Estado, con direcciones, jefes de departamento y hasta viajes de capacitación en el extranjero: “Ya no queremos eso, vamos a darle el apoyo directo a la gente, no a los aparatos burocráticos”, y señaló que las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil recibían hasta 30 mil millones de pesos, “y al final de cuentas el que lo necesitaba no recibía nada”.

También habló de la política de deducción de impuestos para el fomento del arte y la cultura, lo que consideró, era “presumir lo ajeno”, pues se regresaban impuestos para poner un museo de arte popular, pero ese dinero no entraba a la hacienda pública, “esa política no va a continuar”.