Seguimos haciéndonos bolas

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

SIN DUDA, EL DINERO NO TIENE FRONTERAS Y LA EXPLOTACIÓN O LAS VENTAJAS “COMPETITIVAS” TAMPOCO.

MIRE USTED, POR EJEMPLO, EN LA POBLACIÓN DE MCALLEN, TEXAS, EU, EL SALARIO POR HORA ES DE DOCE DÓLARES, LO QUE SIGNIFICA QUE EN UNA JORNADA SEMANAL DE 40 HORAS, ES DECIR, DE OCHO HORAS EN CINCO DÍAS DE LA SEMANA, EN PESOS, RECIBIRÍAN UN PROMEDIO DE Nueve mil ciento veinte pesos por semana.

AHORA QUE SE LES PIDE A LAS MAQUILADORAS QUE PAGUEN EL SALARIO MÍNIMO DE 200 PESOS POR DÍA, algunos abogados picapleitos y defensores de las empresas dicen que, ante la ola de protestas en solicitud del aumento de salarios, las empresas dejarán de operar en México, si el caso es que les siguen sirviendo las diferencias de salarios y lo que ganan los empresarios, es importante además de las ventajas aduanales y financieras que esto trae consigo, así que vayan a espantar a otros con el petate del muerto…

Así como hablamos de las ventajas en las utilidades de la explotación laboral en el país, también tendremos que señalar que por miedo o por ventajas financieras, muchos mexicanos sacan su dinero de México para invertirlo o colocarlo en los Estados Unidos.

Así, en el 2018 salieron de México 9 mil 527 millones de dólares y esto tiene que poner los focos rojos al Presidente ya que comparativamente en el 2018, solamente salieron fondos de mexicanos al extranjero por 5 mil 540 millones de dólares, es decir la salida de capitales creció algo así como el 72%.

En el 2015 salen 26 mil 359 millones y en el 2016, un promedio de 24 mil 759 millones de dólares, en fin, creemos que es importante que el Presidente y su equipo realicen una esfuerzo adicional con los empresarios e inversionistas mexicanos para convencerles de la importancia de sus recursos en México.

Así que a lo mejor Harp Helú, entre otros muchos, serviría mejor en este esfuerzo y demuestre su habilidad no solamente en el beisbol, sino en el real apoyo al Presidente, independientemente del negocio que hace con los equipos y los nuevos espacios “deportivos” que se generarán con recursos sociales para, a lo mejor, hacer negocios privados, como en el pasado.

Mucho hablamos de la enorme crisis del sector salud, sin embargo, no entendemos o no entienden las autoridades que no se puede seguir alentando y protegiendo a las grandes empresas refresqueras, que no solamente saquean el agua y la encarecen, sino que generan con sus refrescos muchos daños a la salud, por ejemplo.

En un experimento, un profesor demostró que en un refresco de 600 mililitros se concentran un promedio 50 gramos de azúcar y así no importa que en México uno de los graves problemas sean el sobrepeso infantil y general de la población, aunado a los graves riesgos en la población afectada por la diabetes y otros males cardiacos por los excesos en el consumo de azúcar.

El gran negocio de los distribuidores y productores de refrescos es lo que cuenta, además de los alimentos chatarra en los que mucha población, por falta de información o de tiempo consumen grandes cantidades incluso de los recursos estatales que se les brindan para que tengan una mejor calidad de vida, pero así van las cosas.

Al igual que tendríamos que hablar sobre los enormes fraudes en las compras de medicamentos que se dieron en el sexenio pasado, en muchos sitios, por medio del llamado Seguro Popular, donde los recursos se canalizaban a los estados y éstos, por medio de sus cuates, compadres y gestores, compraban chatarra o simplemente hacían operaciones para que sus cuates y compadres ganaran millonadas por carretadas, tal como lo vimos en Oaxaca y otros estados, donde los gestores o “coyotes” estaban ligados a los gobernadores de ese tiempo y a los grupos empresariales que protegían las acciones del gobierno en turno.

AMLO afirma que denunciará las obras inconclusas que le dejaron en el “cochinero nacional” ya que no quiere ser “cómplice” de esos desastres, el asunto es que muchas de esas obras vienen siendo arrastradas de años atrás y ahora ya nadie sabe de qué o de quiénes son, el caso es que si ahí están y tienen recuperación no se deben dejar ahí como un monumento a la ineficiencia sino que se deben rescatar en el servicio a la comunidad, muchas veces nos quejamos simplemente y no hacemos otras cosas para solucionar y es entrar en el mismo sistema de gritos y susurros, pero no de soluciones.

Dice el dicho que en vez de quejarte debes ocuparte y a lo mejor no sería nada malo que lo entendiéramos todos para sacar el “buey de la barranca”, como diría Fox en sus buenos años de demagogo, en fin, curiosa es la forma también en que reacciona Nicolás Maduro, si no quiere entrevistas fuertes que no las dé, si no quiere mostrar lo que ocurre en Venezuela, lo mejor hubiera no aceptarla, total, es su determinación y no su obligación, así que el numerito que hace con la detención de Jorge Ramos y su equipo es una gran derrota a su política y sirve de excusa para que se presione al país en dejar el apoyo mostrado no en favor de Maduro sino en favor de la política mexicana de libre autodeterminación de los pueblos.

Así, no hay duda, los pajaritos le fallaron a Nicolás y anda hecho camote, como andan en Puebla muchos morenistas que no dan pie con bola…

socrates_campos8@yahoo.com.mx