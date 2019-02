¿PRI, necesario para la democracia?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Quieren liderar un partido desahuciado

La tercera fuerza política está en el limbo

En política no hay hombres, sino ideas; no sentimientos, sino intereses; en política no se mata a un hombre, sino se allana un obstáculo

Alejandro Dumas (1802-1870) Escritor francés

Para muchos mexicanos, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, está a un paso de sus funerales. Sin embargo, para la clase política, al tricolor mueve la patita y, toda vía más, podría volver por sus fueros.

Por el momento, busca posicionarse en las dos elecciones para gobernador este año. Quieren quitarse el “zapato” electoral y proyectarse como la segunda fuerza política.

Esto, ante el crecimiento desmedido de Morena, los pleitos internos del panismo y la práctica desaparición del PRD.

Por ejemplo, en Puebla, con Enrique Doger Guerrero, cree repuntar ante las acusaciones contra Morena de actúan “en forma inhumana” en el accidente de helicóptero que segó la vida de la gobernadora panista, Martha Erika Alonso, así como su esposo, Rafael Moreno Valle y otras 3 personas.

En la pepena de votos, se apunta el PRI con Doger, quien será destapado esta misma semana. Para hacer un poco de grilla, estuvieron Ricardo Urzúa y Lorenzo Rivera Sosa. Ninguno con bases suficientes para lograr votos suficientes.

El PAN, la dirigente local Genoveva Huerta dará a conocer la próxima semana a su candidato, donde no hay punteros. Simplemente, están todavía en shock por la muerte de Erika y su esposo.

Bueno, todo ello, ante el factible triunfo de Morena. El pleito es interno. Por un lado, está Miguel Barbosa, el candidato perdedor en los comicios anteriores, y Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado.

Otra elección es Baja California, en la cual también Morena tiene grandes posibilidades de arrasar en los comicios estatales. Irían como Jaime Bonilla. Las alcaldías de la entidad, podrían tener algunas posibilidades el PAN y PRI. Sin embargo, es complicado que esto ocurra.

Esta es la apuesta de los priístas. Por ello, extraña que alguien quiera liderar un partido en terapia intensiva.

Por ejemplo, quien tiene fuertes posibilidades de encabezar al tricolor es Alejandro Moreno, gobernador de Campeche.

¿Dejar una gubernatura por la que lo eligieron miles de ciudadanos para ir a la cabeza del PRI? ¿Es negocio? O, ¿simplemente quiere aparecer en las negociaciones legislativas con el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador? Busca, seguramente, ser un negociador político; por algo lo califican como “AMLito”. Le siguen Ivonne Ortega y Miguel Ángel Osorio Chong.

¡Hagan sus apuestas! ¡Cierren las puertas!

PODEROSOS CABALLEROS: Podría en cualquier momento activarse una larga lista de denuncias penales en contra del líder nacional de trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps. Sin embargo, una vez más, aparece la mano del papá de la secretaria de Trabajo, María Luis Alcalde, el abogado Arturo Alcalde Justiniani, para tomar el control de varios de los sindicatos estratégicos, por el número de sus agremiados y el monto fabuloso de recursos.

Alcalde apoya a Mario Ross, ex líder de la sección 44 del Sindicato Petrolero, quien fue expulsado de ese gremio por la venta de plazas. Sin embargo, aparece la figura de un abogado petrolero, quien es el único que camina la ruta legal.

Es Rubén Choreño Morales, ex abogado del sindicato, quien pidió a un tribunal laboral la toma de nota y es el único que la ha solicitado con los requisitos que establece la ley. Por ahí puede brincar la liebre.

*** Hoteles City Express, bajo el liderazgo de Luis Barrios, inauguró City Express Plus Mérida, tercer hotel de la cadena hotelera en la ciudad. City Express Plus es una nueva opción de hospedaje para los viajeros de placer y negocios. Con esta nueva propiedad, Hoteles City Express suma tres hoteles en el destino: City Express Mérida, City Express Junior Mérida Altabrisa y City Express Plus Mérida, con un total de 407 habitaciones.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Por séptimo año consecutivo y en el marco de su 40 aniversario, Cotemar fue distinguida como Empresa Socialmente Responsable (ESR), por el CEMEFI y la Alianza por la Responsabilidad Social en México. Cotemar tiene operaciones en Ciudad del Carmen, Campeche.

El distintivo ESR además de agregar valor a Cotemar, la posiciona ante sus diversos grupos de interés como colaboradores, inversionistas, clientes, autoridades y sociedad en general, como una organización con un fuerte compromiso voluntario y con una gestión pública socialmente responsable.

