Muerte de Erika y Moreno Valle aniquiló al PAN

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Continúa en shock y no se reorganizan

Marko Cortés y dirigentes, pasmados

Los imposibles hoy, serán los posibles mañana

Konstantin Tsiolkovsky, 1857-1935; científico espacial ruso

El pasado 24 de diciembre marcó la fecha que cambió la historia política del país, en el presente de los partidos. Después de las elecciones de julio pasado, donde ganó Morena pero fundamentalmente Andrés Manuel López Obrador, derrumbó otros partidos como el PRI, PAN, PRD y la chiquillería.

Sin embargo, el 24 de diciembre del año pasado, ocurrió un accidente de un helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Erika Alonso; su esposo, el coordinador de los senadores panistas, Rafael Moreno Valle, y otras 3 personas.

Esto dejó pasmados a los panistas. Todavía no se reponen en todo el país y se preparan para el peor escenario en las elecciones de Puebla y Baja California, entre otros comicios.

Lo que ocurrió en las primeras horas después del accidente, saltaron a la vista decenas de comentarios y hechos que llamaron la atención del electorado poblano, pero sobre todo de los sentimientos de los panistas de Puebla.

Marko Cortés, líder nacional del PAN, no ha podido concentrar los esfuerzos políticos y electorales azules. Todos perdidos, a los ojos del resto de la clase política. Fue un golpe contundente la muerte de Erika y su esposo. Ella había ganado después de varios meses de intensa lucha en tribunales por defender su triunfo que había sido cuestionado por su contendiente por Morena, Miguel Barbosa, quien hizo una larga diatriba de calificativos y denostaciones al proceso electoral total.

Al final, en medio de presiones inauditas y de actos inmorales, más no ilegales, de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reconocieron y ratificaron el triunfo de Erika.

Esto generó el malestar de Barbosa. A la muerte de la gobernadora, con escasas 2 semanas de gobierno, Miguel hizo comentarios de bajeza humana. En las elecciones extraordinarias de junio próximo, donde se elegirá al sustituto de Alonso, se enlista Barbosa, con el apoyo de la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien está a punto de ser acusada en un tribunal electoral por cualquier morenista, por actos anticipados de campaña en favor del expresidente de la comisión de la Medalla Belisario Domínguez, la legislatura pasada del Senado.

De acuerdo a las encuestas, el triunfo de Morena en Puebla y otras entidades es irremediable. Sin embargo, en el caso de Puebla, la lucha interna de Barbosa con Yeidckol, contra el resto de los candidatos, como Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra, es alevosa. En caso de que la encuesta que elaborará Morena dé el triunfo a Miguel, seguramente se provocará un conflicto que irá a tribunales y la líder nacional de ese partido, saldrá muy raspada.

PODEROSOS CABALLEROS: Ayer, ya que tocamos el tema de Puebla, el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, dejó a un subsecretario para difundir el audio que habían guardado por varios años sobre el accidente del helicóptero en el que murieron Erika Alonso, Rafael Moreno Valle, un asesor de la gobernadora y los dos pilotos.

No aporta realmente nada sobre lo ocurrido en el percance. Rápidamente el titular de SCT se adelantó a afirmar que no había sido alcanzado por un misil. Todavía no terminan las pesquisas y se tardan varios meses. Sin embargo, es importante conocer lo que se habló en la cabina; el contenido de la llamada caja negra. Esto sería realmente revelador.

*** José Antonio Álvarez Lima, cumplió con su último día como senador de la actual legislatura. Desde su escaño, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, no sólo le dedicó palabras de afecto, también reconoció su labor legislativa, su don para crear acuerdos y consensos.

Álvarez Lima encamina sus pasos hacia Santo Tomás, donde se ubican las instalaciones del Canal Once de televisión. Con la designación de Álvarez Lima, el gremio pierde un aliado en el Congreso, pero la televisión educativa gana un experimentado organizador de medios electrónicos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Ecolab, liderado por Tony Sarraf en México y Douglas Baker a nivel mundial, fue reconocida por decimotercera ocasión, como una de las empresas más Éticas en el mundo de acuerdo con el Ethisphere Institute, entidad que se dedica a calificar empresas en competencias como: gobierno corporativo, riesgo, sostenibilidad, cumplimiento y ética. La empresa estadounidense ayudó a ahorrar más de 645 mil millones de litros de agua, reducir 635 mil toneladas la emisión de CO2, 12 billones de BTU de energía etc. Y busca que para 2030 ayude a sus clientes a ahorrar 11.3 billones de litros de agua.

