Vienen más marchas y paros de CNTE

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Movilizaciones, mítines, paros escalonados, todo está previsto en el plan de acción de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para la semana que se inicia, como parte de su propósito de impedir “la simulación de reforma educativa”.

Así llama el magisterio disidente al proyecto del gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para poner término a lo que ellos a su vez califican de “mal llamada” reforma educativa, aprobada en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.

En resumen, nadie está de acuerdo con las leyes que rigen al sistema nacional de enseñanza, pero tampoco hay acuerdo acerca de los cambios que vienen o deben venir. Lo único seguro es que la Ciudad de México volverá a quedar desquiciada por las marchas, plantones, bloqueos y demás formas de protesta que acostumbra el magisterio disidente.

En particular, es difícil saber lo que pretenden modificar los maestros de la CNTE, porque como tienen gran recelo respecto de los medios de comunicación, guardan sus acuerdos y sus demandas. Por ejemplo, durante los dos últimos días efectuaron en la Ciudad de México lo que llaman su Congreso Nacional y anticiparon que los acuerdos se darían a conocer hasta la noche del domingo, un horario muy difícil para los informadores, pues la prensa escrita tiene problemas para la producción y prácticamente no hay noticiarios de radio y televisión (a esa hora), o los que existen tienen poco alcance.

De lo poco que trascendió es que una de las cuatro mesas en que se dividió el congreso se dedicó a definir un plan de acción, que comprende todas las acciones arriba mencionadas y, eventualmente, a partir del mes de mayo — previsiblemente en la segunda quincena, después del “Día del Maestro” que se festeja el día 15 —, un paro general de labores, que afectaría obviamente a millones de niños en toda la República, especialmente en los estados donde tiene mayor presencia la CNTE: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México.

Antes, podrían realizarse paros escalonados, recurso que permite a los maestros movilizarse desde sus lugares de residencia hasta la Ciudad de México para sus manifestaciones callejeras.

Antes del Congreso Nacional, los dirigentes de la Coordinadora tuvieron reuniones con funcionarios y legisladores federales, pero sin llegar a acuerdos. Todavía el viernes por la tarde hubo un encuentro en la sede de la Secretaría de Educación Pública.

Fue una sesión muy breve, al cabo de la cual el dirigente de la CNTE en Chiapas, Pedro Gómez Bámaca, dijo que en realidad fue sólo para notificar a las autoridades que la presente semana les entregarían las conclusiones de su congreso.

El mismo dirigente dio a conocer otro de los propósitos de su organización: llevar las negociaciones al más alto nivel, es decir, directamente con el presidente López Obrador, quien hasta ahora ha propuesto mantener una actitud conciliadora con el magisterio disidente y, sobre todo, ha dado seguridad de que no serán reprimidos.

Sin embargo, es un hecho que el gobierno no ha cedido a todas las demandas de los maestros de la Coordinadora, pues de otra forma ya se habría avanzado en la aprobación de los cambios a las leyes que ya tenían listos los diputados, encabezados por el coordinador de la fracción de Morena.

Los enterados dicen que el punto central del desacuerdo es el mismo desde el inicio de las protestas de los disidentes: el control de la asignación de plazas y de los ascensos y promociones.

Esta versión se mantendrá vigente en tanto no se conozca el pliego petitorio definido en el Congreso.

La cosecha

A propuesta de la senadora y ex candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, podría entrar muy pronto en la revisión de asuntos polémicos y de gran trascendencia como la eutanasia y uso de drogas.

En realidad no se trata de una iniciativa formal, las ideas centrales están en el nuevo libro de la ex aspirante presidencial, titulado “Ser Grande”, presentado la semana anterior, del cual derivaron temas como la búsqueda de una vejez digna y productiva, que podría llevar a legalizar la eutanasia.

En su obra, definida como guía para lograr un envejecimiento exitoso, Vázquez destaca la transformación del llamado bono demográfico nacional que, a diferencia de la década de los 70, hoy muestra que 65 por ciento de la población mexicana es adulta y 25 por ciento menores de edad, de acuerdo con cifras de la Encuesta Inter censal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 2015.

“Desde el primer día que nacemos, comenzamos a envejecer y esto no significa pérdida”, afirmó la senadora Vázquez Mota, tras señalar que este texto enseña cómo vivir las diferentes etapas y procesos de la vida, así como abrir la urgente necesidad de debatir sobre la eutanasia.

Tras recomendar la lectura de la obra, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el libro de Vázquez Mota “nos invita a reflexionar y a concientizar el proceso de envejecimiento”.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, hizo un reconocimiento al compromiso de la senadora Vázquez Mota y dijo que “la vejez es un estado de vida sobre el que no se reflexiona y al que no estamos preparados como personas y como sociedad, en cuanto a políticas sociales y financieras”.

En la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Mario Delgado, dijo que su bancada buscará concretar acuerdos para sacar adelante los asuntos pendientes en ese órgano legislativo cuando estamos en realidad a menos de 15 días de que termine el actual periodo de sesiones, pues la tarea legislativa se interrumpirá diez días por la Semana Santa.

Mencionó que entre los asuntos prioritarios destacan las reformas educativa -a la cual ya nos referimos- y laboral. También buscan sacar adelante la ley de austeridad, la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y disipar dudas en torno a los cambios en las Afores.

Acerca de la reforma laboral, Delgado Carrillo reconoció que la Cámara de Diputados está en deuda, pues las modificaciones debieron ser avaladas desde el año pasado, por tal motivo cumplirán su compromiso de avanzar en este asunto antes que concluya abril.

Aseguró que los cambios permitirán cumplir con el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y con las obligaciones adquiridas en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en materia de libertad sindical y negociación colectiva, “es necesario sacarla adelante para que Estados Unidos apruebe el T-MEC”, destacó el legislador.

Es momento de decir “no a las regresiones autoritarias y centralistas que promueve la nueva mayoría que gobierna, además de que los priístas debemos salir en defensa de las instituciones y del federalismo”, afirmó la senadora y presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, al encabezar una reunión extraordinaria del Consejo Político Estatal de su partido en Nuevo León.

Acompañada por el secretario general, Arturo Zamora Jiménez, y los dirigentes en Nuevo León, Pedro Pablo Treviño y Lorena de la Garza, la presidenta del tricolor destacó en particular que “es el tiempo de decir NO a la intentona de doblegar al Poder Judicial mediante su expansión sin fundamento lógico con la intención de garantizarle el control al Ejecutivo federal; es el tiempo de decir NO al uso político de la procuración de justicia y de los instrumentos de investigación del Estado mexicano para silenciar a quienes piensan distinto y para aniquilar la diversidad de opiniones que es inherente a una sociedad democrática”.

Ruiz Massieu estuvo también en Puebla, en donde ofreció que la dirigencia nacional respaldará decididamente el proyecto de Alberto Jiménez Merino, porque es el gobierno que queremos para que Puebla siga creciendo, sea más equilibrada en su desarrollo y en sus oportunidades para las y los poblanos, pero también para que sea un estado grande y justo para todos

“Yo les invito a que nos ayuden a replicar la confianza y la convicción de que esta es una oportunidad para que Puebla recupere el rumbo”, puntualizó, al encabezar en San Andrés Cholula un encuentro con empresarios poblanos.

