Hasta el fondo contra Barbosa

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Alejandro Rojas Díaz Durán (Monreal) le cierra el paso

En plena campaña y a la luz del mundo, se exhibe el pleito de Morena en Puebla, como queramos verlo, hay rencillas abiertas en el partido; Monreal se ha ido con todo desde hace rato contra Barbosa y Yeidckol Polevsky la dirigente del partido, insisto, AMLO, pasivo, como si meciera la cuna.

Desde este momento la disciplina partidaria no existe y enloda la fama de las siglas ganadoras en el país y Monreal a través de Alejandro Rojas Díaz Durán se va hasta la cocina al demandar a Barbosa ante la Fiscalía General de la República, nada más y menos que por su presunto enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y lavado de dinero.

Hace poco el mismo Rojas Díaz Durán afirmó a medios que Barbosa se compró una “choza” de 96 millones de pesos, algo fuera de serie.

Así quedó asentado en la FGR: “que con la denuncia se pretende que la fiscalía indague los delitos de compra fraudulenta, lavado de dinero y evasión fiscal y reiteró su acusación de nuevo a Barbosa por corrupción en la compra de la casa de Miguel de la Madrid

“Vengo a presentar formal denuncia (…) contra Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta porque ya le salieron más propiedades que el nopal”, dijo Rojas Díaz a los medios.

Y eso que aún no han dicho que Barbosa, es propietario de una partida de caballos bien escondidos en un lugar remoto, Pura Sangre, se dijo; habría que comprobarlo.

Los golpes propinados a Miguel Barbosa llevan mucha lumbre, se nota que quieren exterminarlo y no desean que llegue y lo atacan sin recato.

Para que Monreal y Rojas actúen con tanta libertad para denostar hasta donde se pueda al candidato a la gubernatura de Puebla por Morena, deben tener un gran motivo, o una orden muy poderosa del tamaño presidencial.

Barbosa fue exhibido en un video en que habla pestes de ya saben quién, lo hace pedazos, claro, cuando el hoy candidato estaba en el PRD, pero ahí está el testigo y podría ser la causa.

Después, como buen político, desde el Senado aún, Barbosa, al ver que el PRD cada vez más olía a podrido, por descompuesto y por ende a la baja, fulminado por “Los Chuchos”, dio el cambiazo y le acercó a AMLO, 22 senadores inconformes y los pasó al PT, apéndice de Morena y se tomó como un gran favor político.

Insistimos: tratar así a un correligionario en apariencia es estar contra el propio partido, sin duda ya son enemigos a muerte, irreconciliables, el mar de fondo sólo ellos lo saben y cómo actúan, parece que poco les importa que Morena pierda Puebla, con tal de sacarlo de la jugada.

La moneda está en el aire, la denuncia posiblemente no tenga efectos, porque una presentación así contra alguien, la ley ordena investigar y proceder con pruebas contra el acusado, pero no sería la primera vez que no se haga nada.

