“Había una vez mexicanas que hicieron historia”

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Pedro J. Fernández

Alfaguara Infantil

Aguza el oído y sabrás los secretos de las mujeres más talentosas y temerarias, curiosas, rebeldes y emprendedoras de México, que se atrevieron a romper el molde

Desobedecer puede ser una buena idea. Ser ordenada siempre es lindo y poderoso, claro, pero salirse del huacal vuelve interesantes las cosas cuando los mandatos son aburridos, cuando no nos dejan movernos a nuestras anchas, sobre todo cuando dañan nuestra alma. En esos casos hay que inventarse oportunidades propias para hacer descubrimientos y brillar como diamantina. Las mujeres de este libro se han reunido para contarte cómo le hicieron, cuánto buscaron hasta salirse con la suya. En entrevista exclusiva para Diario Imagen, Pedro Fernández comentó:

—Este libro reúne a 50 mujeres mexicanas de varias épocas, entre ellas cuentistas, periodistas, activistas, fotógrafas, que fueron sobresalientes en la historia de México ¿Qué características viste en estas mujeres para que estuvieran en el libro?

“Hicimos una primera lista de 100 mujeres, a partir de ahí se seleccionaron para ver cómo podíamos abarcar la mayor cantidad de tiempo en periodos históricos y de profesiones para tener una lista completa de estas mujeres, por espacio tuvieron que ser 50”.

—El libro está ilustrado por mujeres ¿cómo nace la invitación para que diferentes ilustradoras plasmen su talento?

“Fue Fa Orozco la que coordinó a las ilustradoras, justo este proyecto nace porque nos conocimos en la editorial, y empezamos a hablar de qué libro nos gustaría escribir, aterrizando la idea yo escribí los textos y ella coordinó a las ilustradoras, queríamos que fueran ilustradoras mexicanas y que el proyecto tuviera la gran cantidad de mujeres”.

—El libro es una aportación muy importante para las nuevas generaciones, ya que podemos encontrar mujeres que en las aulas no lo aprendes:

“Justamente cuando hicimos la lista incluimos a mujeres que conocíamos bien, por ejemplo, Josefa Ortiz de Domínguez, las que de plano no conocíamos, pudimos abarcar todos estos nombres, y que ellas en su propia voz pudieran contar su propia historia, sus conflictos, su legado a la historia de México y que más personas las conocieran, porque los procesos históricos están regidos generalmente por hombres, y no es cierto, son mujeres que bien pudieron quedarse en su casa a atender a sus hijos, pero que decidieron romper las reglas y hacer historia”.

—¿Cuánto tiempo te llevó la investigación documental para las mujeres que no fueron tan conocidas?

“Realmente no fue mucha la investigación, porque fueron nombres que salieron en mis novelas anteriores, también era información que no sabía dónde colocar, porque no era parte de esas otras tramas, no podía explorar sus historias de una forma más amplia, entonces también este libro es una recopilación de estas investigaciones que quedaron en el tintero y que son valiosísimas, que vale la pena rescatar, conocer y en la mayoría de los casos, poner en el altar de la patria a otras figuras que siempre han sido hombres”.

—Platícanos un poco de la China Poblana:

“Justamente la ‘China Poblana’ es uno de los personajes que quería escribir, es un personaje bastante complejo porque al final llegó a México, y definió una parte de su cultura porque su forma de vestir la llevamos hasta hoy, es el pilar de una de nuestras raíces, porque todos hemos visto este traje de ‘China Poblana’ y que es importante que cuando se vistan de ‘China Poblana’ se vistan con orgullo”, concluyó.

patolina22@hotmail.com