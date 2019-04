Kenny G se presentará en exclusiva en el Frontón México

El saxofonista más famoso a nivel mundial regresa a nuestro país, tras una larga ausencia de más de 10 años

Este jueves 25 de abril

El exitoso saxofonista estadounidense, Kenny G, finalmente ha anunciado su regreso a nuestro país, luego de una larga ausencia de más de 10 años para ofrecer un concierto exclusivo y plagado de sus piezas más importantes, las cuales presentará de forma exclusiva el próximo jueves 25 de abril en el Frontón México. Kenny G es posiblemente el saxofonista más famoso a nivel mundial por ser uno de los más grandes representantes del jazz ligero, que ha tenido duetos con grandes artistas de la talla de Celine Dion, Michael Bolton, Andrea Bocelli, Frank Sinatra, Ray Charles, Aretha Franklin, Luciano Pavarotti y también con Katy Perry en la canción “Last Friday Night (T.G.I.F)”, además ha sido ganador de un premio Grammy en 1994 por el tema “Forever in Love”.

Kenneth Gorelick, más conocido por su nombre artístico Kenny G, es de lejos uno de los pocos músicos del panorama actual que pueden presumir de haber alcanzado el cénit como instrumentista, luego de lograr un nicho de popularidad impensable para un artista de su género y las ventas más altas sin apenas pronunciar ni una palabra, con una música totalmente instrumental ejecutada a media tabla entre el jazz más asequible y el llamado adulto contemporáneo. Saxofonista y compositor, Kenny G logra vender millones de copias de cada disco y su carrera recoge premios por doquier. Se prevé que el músico retome en este recital en el Frontón México éxitos como “Silhouette”, “The Moment”, “Forever in Love”, “I Believe I can Fly”, “By The Time This Night is Over” y “We’ve Saved The Best For Last”, que son clásicos en sus presentaciones.

El instrumento principal de Kenny G es el saxofón soprano, pero también toca a veces el saxofón tenor y el alto. Comenzó a tocar el saxofón cuando tenía 10 años, en 1966.

Kenny se ha destacado en el mundo de la música, acompañando a decenas de cantantes, como: Michael Bolton, Richard Marx, Aaron Neville, Whitney Houston, Andrea Bocelli, Toni Braxton, Wham, George Michael, David Foster, Stevie Wonder, incluso con la banda Camila en el tema: “Es hora de decir adiós”.

El saxofonista más grande del mundo Kenny G, llega a México para ofrecer un concierto único y especial este jueves 25 de abril en el Frontón México en la que representa una cita imperdible con el buen gusto y lo mejor de la música.

