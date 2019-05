Todo listo para la tercera edición del festival de ska más importante en México: Non Stop Ska!

Se estrenará a nivel Latinoamérica el documental “Pick it Up”

19 y 20 de octubre – Pabellón Cuervo, 14:00 horas

Luego de dos ediciones que han sido un rotundo éxito, Ocesa presenta el lineup oficial de la tercera edición del Non Stop Ska! Music Festival, que se realizará los próximos 19 y 20 de octubre en el Pabellón Cuervo, y que estará compuesto por artistas de 8 nacionalidades, entre las que se encuentran México, Estados Unidos, Jamaica, Argentina, Colombia, Perú, Corea del Sur y Rusia.

Para esta nueva aventura llena de ska, el cartel está conformado por los siguientes proyectos: Rude Boy, Neville Staple, quien estará acompañado al lado de su esposa Sugary Staple, y quienes entonarán emblemáticas rolas de The Specials. También, estarán presentes Western Standard Time Ska Orchestra, la agrupación rusa Lollypop Lorry, los surcoreanos de Kingston Rudieska, los neoyorquinos de Memiskapheles y The Toasters y los oriundos de New Jersey Inspecter 7.

Mientras que la parte latina estará representada por Los Intocables, Satélite Kingston, All Stars Ska & Reggae Sinfónico, Out Of Control Army & The Spooky Ska Orchestra, Vieja Eskina, Memoria Insuficiente, Módulo Ghetto, Tappa Groove Ska Jazz, Jamaica 69, New Lion Ska y Los Guanábana.

En la parte de los soundsystems se harán presentes Little Boy Blue, El Sunday, Rockgelio y El Magnífico. Cabe mencionar que ambos días del festival se estrenará y se proyectará a nivel Latinoamérica el documental “Pick It Up”.

Con un atractivo cartel, el Pabellón Cuervo será el punto de encuentro para la tercera edición del Non Stop Ska! Music Festival, que se realizar los próximos 19 y 20 de octubre. Los boletos se encuentran a la venta en las taquillas del inmueble y a través del Sistema Ticketmaster.