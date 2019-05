Reforma educativa y senadores “ausentes”

Ángel Soriano

Ningún legislador puede abandonar el Congreso al menos que su dirigente se lo permita o se lo ordene; para eso es representante del pueblo: para legislar y permanecer en la Cámara el tiempo que sea necesario; para ello cuenta con todo lo necesario para estar en su curul, en sus oficinas legislativas o partidistas, pendiente al llamado del líder.

Para ello también en todos los rincones del Palacio Legislativo o en los vericuetos del Senado se encuentran monitores instalados, estratégicamente, para que no sólo los legisladores estén pendientes del desarrollo de las sesiones, sino el público y personal administrativo llevan el registro puntual de lo que ocurre en el pleno, y no hay de que “me fui a echar unos tacos” y no pasé lista de presente.

Por eso es que la actitud del senador de Morena, Salomón Jara, de ausentarse del Senado, obedeció a una instrucción previa, para que con la falta de ese voto la reforma educativa no pasara y se devolviera a la Cámara de Diputados, en donde luego de permanecer un tiempo en la congeladora, sea revisada, se llegue a un acuerdo con la disidencia magisterial, y finalmente se apruebe, una vez que se llegue al consenso.

En tanto sigue vigente el memorándum mediante el cual el Ejecutivo da instrucciones a los secretarios de Estado involucrados en la operatividad de la reforma de Peña Nieto, para que siga vigente hasta en tanto se llegue a un acuerdo con la CNTE.

Esta a su vez ha mostrado su inconformidad con la reforma que se pretende aprobar hasta en tanto no se incorporen sus propuestas.

La lucha por la reforma educativa, o el control de las plazas, sigue en su apogeo.

TURBULENCIAS

Cambios en la relación laboral

Dirigentes obreros se estrenaron con la IV Transformación y, como lo hacen los patrones, tuvieron acceso a Palacio Nacional donde departieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en tanto que en Oaxaca el gobernador Alejandro Murat recibió en Palacio de Gobierno a una comisión política del magisterio que le entregó su pliego petitorio 2019 y reiteró su disposición del diálogo en beneficio de los niños oaxaqueños…Al clausurar el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que realizaron un esfuerzo intenso, templado, áspero por momentos y hasta olvidadizo por otros, pero con una sed compartida de transformación institucional: hay hoy más democracia que ayer, esperamos también que mayores libertades.

“Este es el resultado de muy amplias decisiones políticas, que pusieron, además, en ejercicio la institución del parlamento abierto”. Dijo que en este periodo se impulsó una reingeniería institucional, al reducir las comisiones ordinarias de 56 a 46, se disminuyeron también estructuras administrativas en más de 30 por ciento; por ende, bajaron los presupuestos y gastos de la Cámara en más de 1.6 mil millones de pesos. Además, desaparecieron comisiones especiales, y se instaló el Consejo Directivo de la Unidad del Servicio de Carrera. Ahora queda pendiente la revisión de la reforma educativa devuelta por el Senado de la República…La Academia Nacional de Historia y Geografía (ANHG) realizará una sesión especial luego de la muerte de su dirigente, Luis Maldonado Venegas, y realizará un homenaje póstumo y reconocimiento a su contribución a la conservación y fomento de la cultura nacional…

