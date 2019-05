OCDE, crecimiento a la baja

Desde el portal

Ángel Soriano

De acuerdo a la OCDE -Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico- el crecimiento del país para éste y el siguiente año, irá de acuerdo a múltiples factores internos y externos que influyen en la inversión, generación de empleos e ingresos, entre notros la posible firma del T-MEC, la situación de Pemex y la inseguridad.

Y aunque los organismos y las calificadoras internacionales han sido desacreditadas en el país porque su visión es completamente diferente al diagnóstico político y el manejo de los planes y programas gubernamentales, es evidente que la realidad sitúa en su lugar a los actores políticos y económicos que muestran un panorama diferente.

Más cuando se ve que las cifras de muertes dolosas va al alza y para lo cual no se necesita ser un periodista de altos vuelos ni venir del vecino país del norte para decirlo: cada día aparecen nuevos ejecutados, baleados o baleadas en pleno salón de clases, tiradas a las afueras del Metro, lo mismo que en rancherías y ciudades petroleras.

Y si hay un ameno convivio en Palacio Nacional con líderes obreros, lo cierto es que el T-MEC está en riesgo ante lo que consideran las centrales obreras estadunidenses como una competencia desleal el pago de salarios bajos, por encima de lo que ganan los obreros en los EU y Canadá, entre otros temas, que no están bien definidos. El crecimiento de la economía nacional está en juego.

TURBULENCIAS

Debilidad fiscal y financiera: Ramírez Cuéllar

Es urgente resolver la debilidad fiscal y financiera del Estado mexicano -en sus tres órdenes de gobierno- dijo el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, durante la inauguración del coloquio “Política tributaria, ejercicio presupuestal, crecimiento económico y bienestar social” en el Palacio de la Autonomía, e indicó que “Si no se resuelve esta tragedia y este flagelo que nos azota desde hace tiempo, tendremos muchas complicaciones para reconstruir el Estado de bienestar que anhelamos para invertir de manera decisiva en infraestructura, generación de empleos y salir del estancamiento económico generado por décadas”… Arturo Peimbert, defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya para ratificar denuncias en contra de los ex presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, así como el ex gobernador y aspirante al liderazgo nacional del PRI, Ulises Ruiz, por los hechos de violencia y crímenes ocurridos en Oaxaca entre mayo del 2006 y agosto del 2007, exigiendo castigo a los culpables. Acudió acompañado de familiares de las víctimas…Por respeto a la autonomía de la UNAM decidí no asistir a la ceremonia donde la PGJCDMX ofreció una disculpa a la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada en CU el 3 de mayo de 2017, pero comparto esa disculpa, dijo la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. Fue un evento de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México…El ex presidente Enrique Peña Nieto también expresó su reconocimiento a Angélica Rivera por haber sido su compañera durante una década y anunció que el trámite de divorcio quedó ya concluido…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com