Defenderemos en tribunales veto a farmacéuticas: López Obrador

Jueces federales les otorgaron un amparo

Luego de que jueces federales otorgaron un amparo a farmacéuticas vetadas por el gobierno federal, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que respeta la decisión, pero se acudirá ante otras instancias del Poder Judicial, porque “no vamos a permitir la corrupción, fue un abuso”.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, explicó que tres empresas le vendieron el año pasado, nada más al IMSS y al ISSSTE, medicinas por 36 mil millones de pesos y una cerca de 20 mil millones.

El Ejecutivo federal señaló que se tiene que investigar si no hubo influyentismo, corrupción, si se violó la Constitución, el artículo 28, porque son prácticas monopólicas: “Vamos a seguir resolviendo este problema, no es fácil, les comentaba en una ocasión que no pudo Obama con este asunto de las medicinas por los intereses creados, nosotros vamos a poder”.

Informó que se firmó con la ONU un acuerdo para que acompañe a su gobierno en todas las compras de medicamentos.

Como ejemplo, mencionó que una de ellas (de esas tres empresas) es la única que distribuye medicamentos para atender el sida, “tuve que hacer una excepción, pero al mismo tiempo estamos buscando abastecernos en el mundo, lleva tiempo”.

Detalló que el problema es como el ‘huachicol’, “si cuando nos quedamos sin gasolina, nos rendimos, no hubiésemos podido con el ‘huachicol’, afortunadamente la gente nos ayudó”.

El mandatario federal destacó que en el caso de estas enfermedades, se requieren con urgencia de los medicamentos, por lo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene indicaciones de viajar a todo el mundo a conseguirlos.

“Es algo fundamental, pero no nos vamos a doblar, porque si no, sigue lo mismo, y así otros proveedores”, remarcó López Obrador.

Sobre que tanto se ha progresado en materia de seguridad con la puesta en marcha de la Guardia Nacional, refirió que se ha ido avanzando, aunque admitió que llevará algún tiempo, porque “nos dejaron el país en ruinas”, además, no se hizo nada por los jóvenes.

También fue cuestionado si se le ha estado engañando por parte de funcionarios federales, ya que aun cuando ha sido aprobada la Ley de Austeridad y firmó un memorándum en ese sentido, persisten en las dependencias directores generales adjuntos que no deben existir y tienen sueldos altos.

El presidente López Obrador reiteró que no se tolerará la corrupción e impunidad, y comentó que puede que lo engañen durante un tiempo, pero todo ello se va a investigar, porque “entiéndalo, eso se termina, me canso ganso”.

“No todos han entendido que el objetivo del gobierno es servir al pueblo, transformar a México. Ese es el objetivo superior, no los cargos y mucho menos utilizar los cargos para la corrupción”, puntualizó.