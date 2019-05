Acciones de impacto político

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Sin duda, muchos aplausos y solidaridad y agradecimiento generará en los mexicanos el que AMLO decrete que se eliminan las posibilidades de condonar impuestos a los grandes contribuyentes, que a su decir, en dos sexenios, acumularon condonaciones por más de 400 mil millones de pesos, no es poco lo que se dice, es mucho, pero mucho dinero, solamente en dos sexenios, así, seguramente, miles de millones de pesos convertidos en dólares dormirán en los paraísos fiscales o en inversiones de mexicanos en el extranjero, mientras, en México, la pobreza avanzaba y la desocupación generaba las tragedias y aumentaba la violencia y la inseguridad en todo el país.

En la Secretaría de Hacienda se habló de que las compras de los diferentes sectores gubernamentales acumularon, por año, más de mil millones de pesos en corrupción y que, ahora, se convierten, nos dicen en ahorros, a pesar de los recortes de programas y presupuestos, pero si la corrupción en las compras acumulaba esas cantidades también, en algún lado están acumuladas los cantidades multimillonarias de la corrupción y es bueno que el pueblo sabio conozca cómo y dónde se fueron esos miles de millones de pesos, producto de la corrupción, porque si tendremos un instituto para regresar o invertir los dineros de la corrupción y de la delincuencia organizada con placa y toda la cosa, pues deberíamos saber a “quiénes de debemos de agradecer sus pendejadas para que el gobierno pueda decomisar los recursos y devolverlas al pueblo sabio”, total, también entendemos que los realmente listos no dejan de ser corruptos, pero no son pendejos y, a esos, jamás les encontrarán algo de esos recursos, porque supieron operar por años en esas condiciones que les permitía tanto el neoliberalismo, como ahora, también, en la 4T permite, por ejemplo, en Jalisco, que el superdelegado haga sus negocios con los medicamentos y esto que apenas empiezan y vayan ustedes a saber la de negocios que hacen los viejos miembros de la MAFIA DEL PODER, ahora, convertidos en ASESORES DEL PODER y perdonados, pues ya se imaginan la chinga que nos andan poniendo y ni modo de consignarlos si ya fueron de antemano perdonados, es lo que no entendemos los miembros del infelizaje nacional… a lo mejor, nos hace falta más tiempo para desapendejarnos…

Y qué bueno que se empezará a decomisar y recoger los dineros y bienes robados a los mexicanos, no sé desde cuándo ni a quiénes afectará el tema, no sé siquiera, porque nadie lo explica, si se va a investigar a los grandes empresarios antes mafiosos y hoy consejeros o si de verdad se consultará al pueblo sabio sobre investigar a los ex presidentes vivos, sobre tales temas, lo que sí sé es que la acción provoca una enorme simpatía y no hay duda de que AMLO sabe operar la publicidad política a su favor y es así que todo los que hagan los grupos de la “oposición” que son menores en el grupo y su gente para criticarle o tratar de convertirse en un contrapeso, solamente le dará muchos más puntos al presidente que en eso de la publicidad política se las conoce de todas todas y que, para tal fin, ni siquiera necesita a otros funcionarios, ni siquiera a su organización política que ahora vive envuelta en crisis, porque los puestos y los presupuestos despiertan la ambición de muchos oportunistas y alimañas, tal como señala Yeidckol, cada vez que toca el tema de las ambiciones para controlar el organismo que creen da la fuerza a AMLO, sin entender que, Morena existe por López Obrador, no por Morena,,,, así que deberían entender cuál es el comportamiento político del presidente y de su gente de absoluta confianza como lo es, la actual presidena de Morena…

Sin duda, son tiempos en que muchos cercanos a AMLO tienen que ser responsables y discretos en sus actos económicos y políticos, porque ahora están bajo escrutinio de todos para mostrar los “negritos del arroz” en Morena, y así, los delegados que nadie sabe a qué se dedican como el de Jalisco, ahora, sabemos, tiene grandes negocios farmacéuticos y gana ya contratos millonarios, y claro, importantes comisiones, así que sin duda AMLO, al igual que actuó contra su compadre Miguel Rincón, a lo mejor actúa contra este delegado negociante, que es muy vivo para los negocios y también para la política, por esa razón se encuentra en el puesto, pero como dicen los chavos: “la cajeteó”, por no decir, la cagó… y si puede enterrar la mierda, ahora, cuando menos, todos se fijan en el olor cercano del delegado:…apesta

Así que también a pesar de que se lucha incansablemente contra el huachicoleo, de que se dan becas y subsidios para que ya no roben la gente de la región, los piquetes a los ductos siguen y el robo de combustible sigue y es claro que, a pesar de los ahorros, los robos son importantes para afectar a Pemex, además de la ineficiencia, la corrupción y del cercano tiempo para la negociación de las condiciones del contrato colectivo de trabajo, donde el sindicato petrolero sabe que será difícil, pero con la mejor intención de apoyar las acciones del Presidente, no de romper ligas y compromisos, ellos, apoyarán las acciones y en esto AMLO sabe bien lo importante de no generar conflictos, sino apoyos, así que, a pesar de los grupitos que ambiciosos buscan los puestos y presupuestos, AMLO operará con un manejo que pronto veremos en favor de todos no de los caprichos de unos cuántos, ya vendrán los tiempos del cambio sindical, mientras tanto, ahora son negociaciones de empresa y sindicato y ahí se mostrará el músculo y la inteligencia del Presidente.

Muchas felicitaciones al Instituto Politécnico Nacional por sus 83 años en la formación de los técnicos al servicio de la patria.

