Vice Menta enamora con “Rosé”

El dueto presenta su nuevo sencillo, luego del éxito obtenido con “Granada”, posicionándose como una de las promesas más importantes del urbano en México

Tuvieron un éxito brutal con el tema “Ay”, junto a Mario Bautista

Arturo Arellano

Una evolución innegable está ocurriendo en la música latina y una nueva ola de artistas están llegando a la escena con un gran talento y sonido fresco. Los gemelos Celo y Genio, mejor conocidos como el dúo Vice Menta, no sólo llaman la atención con su estilo único y aspecto despreocupado, sino por ser una referencia de la música urbana actual, hecha por mexicanos, haciéndose llamar a sí mismos “Los niños héroes” dado que casi no hay mexicanos haciendo este género y ellos están seguros de que pueden hacerlo mejor que cualquiera.

Para demostrarlo lanzan su nuevo sencillo “Rosé” del que hablaron en entrevista con DIARIO IMAGEN.“Esta canción nace en una noche lluviosa, donde me puse a componer en mi casa, salió el coro y se lo mandé a mi hermano, fue que empezamos a darle forma. Es una canción en la que se plasman dos historias, cada quien puso la suya, es un lado diferente de Vice Menta, más romántico, el lado B de nuestro proyecto, de hecho es como R&B, queremos mostrarle a la gente esa otra cara de nuestra música, pero con nuestra misma esencia. Siempre estamos hablando de un disco completo, pero no tenemos prisa, queremos que salga bien, vamos a seguir sacando sencillos, somos Vice Menta, vienen muchas cosas, estamos locos”.

Se definen como “Vice Menta, eso somos, ese es nuestro sonido, nunca sonaremos a otra cosa, ni a otra persona. Hacemos canciones en diferentes sentimientos, pero somos los mismos, como cuando alguien está contento o enojado, no deja de ser la misma persona, simplemente se siente diferente. Nosotros somos así, solo buscamos seguir innovando y creemos que si nos sorprendemos a nosotros, vamos a poder sorprender a los demás. De eso se trata de ser honestos, auténticos, de ser Vice”.

Lo mismo, adelantan que se vienen más sencillos, con colaboraciones importantes “hay gente de Argentina, de Colombia, mexicanos, se vienen cosas grandes. Antes ya tuvimos otras colaboraciones, como en el tema ‘Ay’ con Mario Bautista, que fue brutal, tuvimos bastante éxito, así que no nos vamos a detener, vamos a seguir haciendo lo que nos guste, y si se trata de colaborar, no nos cerramos a nada, siempre que sea algo honesto, si es así, no importa si son mexicanos, argentinos o coreanos, nosotros lo que queremos es hacer música y la música no tiene ninguna frontera”.

No obstante, aseguran que “sí queremos representar a México, queremos enseñarle al mundo, que unos mexicanos, pueden hacer lo mismo que los colombianos o norteamericanos. Estos mexicanos van a ser los artistas más grandes del mundo y lo van a ver dentro de poco, por el simple hecho de que todo lo que nos hemos propuesto lo hemos logrado, a través de trabajo, paciencia y talento, antes nos decían que no podíamos llegar a donde estamos hoy y lo logramos, así que no hay otra que seguir adelante”.

De México dicen: “Lo padre de este país es que tiene muchos géneros, cada uno con su personalidad, nosotros tenemos ese origen, crecimos en Monterrey y escuchamos ciertas cosas, palabras, tonos que ahora plasmamos en nuestra música. Aunque sea música urbana, siempre va a sonar un poco a México, por ser nosotros”.

Finalmente, denuncian que “hace falta unión entre los artistas mexicanos, en otros países se jalan unos a otros y se apoyan, aquí no, aquí siempre se tiene ese ego o recelo, nosotros queremos cambiar eso. Ojalá lo logremos, porque si nos uniéramos, seríamos la potencia musical más grande del mundo”.

“Rosé” ya está disponible en plataformas digitales, lo mismo que sus anteriores éxitos como “Ay” y “Granada”.