Duelo teatral de Fernanda Castillo y Arcelia Ramírez

Las actrices protagonizan la puesta en escena “Hermanas” que invita al espectador a conectarse con su propio ser y preguntarse sobre sus relaciones interpersonales

Todos los martes a las 20:45 horas

Asael Grande

Pascal Rambert escribe, por primera vez, para cuatro cuerpos. Dos cuerpos de actrices Arcelia Ramírez y Fernanda Castillo; “Hermanas” es una historia dura, un inmenso conflicto entre dos hermanas. Un momento de reproche y de amor. Algo para toda la vida entre dos seres salidos del mismo cuerpo, pero profundamente dispares, unidos, opuestos. Una lucha a muerte.

Dos hermanas de sangre, se encuentran en el lugar donde una de ellas está a punto de impartir una conferencia. Hace tiempo que no cruzaban palabra alguna hasta ahora que su madre acaba de morir. El reencuentro no será una apacible charla para ponerse al día, sino una batalla encarnizada en el territorio de la memoria. En una zona de guerra minada de reproches y recuerdos de infancia estas dos mujeres buscarán destruir una a la otra, sin más armas que sus palabras. Esta es una historia de familia donde la batalla a muerte se desata en la propia sangre: “para mí es un sueño volver a explorar el universo de Rambert, de quien ya tuve la oportunidad de hacer ‘La clausura del amor’, me siento privilegiada de estar en esta obra, son materiales que exigen todo, que son poderosos, que plantean el desafío de darle la dimensión a las palabras, la dimensión de flechas, de navajas, de armas para destruir al otro, para a partir de la destrucción del otro, existir, estas hermanas están emplazadas a un combate a muerte en esta obra, y ha sido un placer, porque Pascal Rambert habla de muchas otras cosas, es un discurso político, un discurso filosófico, ético, y profundamente humano, es enorme este texto, me seduce, y espero que seduzca al público, y este texto de la mano de uno de los grandes directores de este país, Hugo Arrevillaga, es uno de los directores con los que más me gusta trabajar, le tengo un respeto profundo, a su discurso artístico; y evidentemente, compartir el escenario con Fernanda Castillo, que es, sin duda, una de las cosas más hermosas que hay en la escena mexicana, una actriz comprometida, disciplinada, que sabe ponerse en los zapatos de los personajes, dimensionarlos, y aventar todo el corazón, y el alma en el escenario”, comentó la actriz, Arcelia Ramírez, en conferencia de prensa.

El nombre de “Hermanas” puede parecer sencillo, sin embargo, se anuncia como una puesta en escena fuerte, donde dos personas se confrontan tras un choque de sentimientos. Las experimentadas actrices cuentan la historia de dos hermanas que se encuentra después de no verse en mucho tiempo y se juntan tras la muerte de su madre: “me siento emocionada, honrada y sumamente agradecida como actriz, hace muchos años soñé poder hacer una obra como esta, con esta profundidad , me emociona, y me hace sentir que sigo tomando como actriz el desafío de ser mejor para el público, me siento sumamente agradecida de que Hugo me haya invitado a trabajar con él, un ser generoso, y jamás me imaginé que iba a poder compartir una obra con Arcelia Ramírez, ella y yo solas en escena, es un montaje lleno de odio, de batalla, de memorias llenas de amargura, pero creo que lo basamos en el amor de estas dos hermanas, pero también en el amor que le tenemos al este país, y al mundo, para poder cargar este mensaje que la humanidad necesita”, agregó la actriz Fernanda Castillo.

“Hermanas” invita al espectador a conectarse con su propio ser y preguntarse sobre sus relaciones interpersonales, mediante este guión creado por Pascal Rambert.

Con dramaturgia de Pascal Rambert; dirección de Hugo Arrevillaga, y la participación actoral de Arcelia Ramírez y Fernanda Castillo, “Hermanas” se presenta en el Teatro Milán (calle Lucerna 64 Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México), los días martes a las 20:45 horas.