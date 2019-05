Extiende el INM “cacería” de migrantes ante presión de EU

Agentes irrumpen en centros de hospedaje de Chiapas

Cientos de caribeños son llevados a las estaciones para su deportación

José Luis Montañez

Ante la presión del gobierno de Estados Unidos, arreció en los últimos días la “cacería” de migrantes indocumentados en la frontera sur de nuestro país por parte de agentes del INM. Cientos de cubanos irregulares son asegurados por el Instituto Nacional de Migración, Policía Militar y Federal hasta en hoteles y casas de hospedaje en Tapachula, Chiapas.

Esta semana, agentes irrumpieron en el hospedaje Santa Teresa, al oriente de la localidad fronteriza con Guatemala, del que sustrajeron a los isleños con estancia no legal en el país y los subieron a vehículos del INM. “Se llevaron más de 20, sólo quedamos nosotros, éramos como cincuenta” exclamó una mujer desconcertada por el operativo.

Luego del despliegue, alrededor de las 19:00 horas, los caribeños fueron llevados a la Estación Siglo 21 del INM, indicaron fuentes de seguridad.

Cubanos con estancia legal en México que también estaban en el hospedaje acusaron a las autoridades de realizar una “cacería”. “Con nosotros los cubanos están haciendo una cacería, eso es una cacería, se meten a un hotel privado a violentar y los llevan a la fuerza”, indicó el caribeño Fernando Roberto de Holguín.

Los extranjeros temen que sus compañeros sean deportados, de donde huyeron y se quedaron sin nada porque tuvieron que vender hasta su casa para costear el viaje con rumbo a Estados Unidos.

“Ellos acá hacen lo que se les dé la gana, llegan encapuchados, con armas de fuego y no respetan nada, como si uno fuera un delincuente”, dijo el cubano Julio César Serrano. Los cubanos pidieron al INM restablecer la entrega de oficios de salida, ya que objetivo no es quedarse en México sino llegar a la frontera norte para pedir asilo a los Estados Unidos.

A principios de este mes, tras la reapertura de las oficinas de regulación migratoria, el INM determinó no otorgar ningún tipo de opción para tener una legal estancia a cubanos. Aunque si podrían solicitar asilo a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, proceso al que no quiere acogerse la mayoría pues no podrían pedirlo a los Estados Unidos de llegar a la frontera norte.

Denuncian irrupciones ilegales en hoteles

Grupos de la sociedad civil denunciaron que se trata de una cacería contra migrantes, sobre todo de origen cubano, quienes se hospedan en los hoteles, ya que no se les ha otorgado el llamado salvoconducto, documento con el cual se les permite una estancia temporal en el país para que vayan hasta la frontera norte e intenten llegar a Estados Unidos.

En tantoe, integrantes de la Misión de Observación de Derechos Humanos de la Crisis de Refugiados y Humanitaria en el Sureste de México –conformada por organizaciones civiles de México, Centroamérica y Estados Unidos, y que desde el miércoles inició actividades de observación y documentación en Tapachula– manifestaron su preocupación porque los operativos se hayan extendido a hoteles y casas de hospedaje. Eso es ilegal porque son espacios particulares.

Figueroa dijo que muchos de los administradores de los hoteles se opusieron a los operativos porque no presentaban órdenes judiciales.