Sócrates A. Campos Lemus

Es curioso que uno vea el mundo diferente cuando está en crisis personal, cuando una molestia enorme en la ciática no te deja caminar ni estar sentado, es un verdadero suplicio, pero es la realidad en la que nos encontramos, la cosa se complica cuando uno no tiene los servicios médicos y porque tampoco cuenta uno con el dinero necesario para acudir a los médicos especialistas que te cobran una fortuna por verte y enviarte a hacer placas y estudios que cuestan mucho más y después regresas al consultorio para que te indique que tienes que medicarte con medicamentos que son carísimos y uno no sabe si comer o tratar de recuperar la salud, esto es en serio una tortura y uno se pregunta: ¿Por qué yo? Y en verdad es que no existen respuestas porque solamente existe esa realidad dolorosa y hay que aguantar y por ello pienso en las miles de gentes que llegan a los servicios médicos y al final de cuentas tienen que ir a consultas particulares a comprar medicamentos y a atenderse en hospitales privados y uno piensa si en verdad no existe una complicidad entre los funcionarios y los dueños de los monopolios de salud que ahora son los que la rifan en el país y, cuando uno rasca el origen de muchas fortunas se viene a dar cuenta que éstas tienen cerca, muy cerca la fuerza política que las protegió y que les generó los recursos o los contratos o concesiones para que se dieran esos capitales que al final de cuentas es la forma en que los funcionarios y políticos encubren sus recursos robados o generados por la corrupción y la complicidad y ¿esos serán investigados en la 4T?, pues sabe…

Debemos recordar que la política es alianzas y componendas entre grupos políticos y empresariales, los grupos sociales ahora están fuera de esos esquemas, no existen ni siquiera en una representación política partidista, así que en este proceso se dan concesiones, perdones o vendettas y esto me recuerda lo que decía Javier García Paniagua: “Cuando el estado te da, te ahoga, pero cuando el estado te quita, te destaza” y al final de cuentas en esos ajustes de cuentas se van descubriendo las relaciones y los compromisos.

Se ha dicho que existía una relación y compromiso de no agresión entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto y cuando esto se daba se notaban las manos del gato tratando de sacar las castañas de la lumbre y era como una forma de distracción para que no se viera lo que en realidad importaba.

La realidad es que por ejemplo en la sucesión de Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox, estaban las cosas tan graves y malas que se tuvieron que aceptar las condiciones norteamericanas para sostener el poder político en el país, ahí la fuerza electoral favorecía al inicio a Fox y no había otra forma de superar el momento, ahora la situación se complicó de tal suerte con Peña que era imposible frenar el triunfo de López obrador y los más importante era conservar la tranquilidad en la sucesión y esa solamente la garantizaría Peña y así se logró una transición tersa y no creo que se haya realizado porque no hay condiciones que lo muestren una compleja negociación de impunidad y ahí están los hechos que ahora lo muestran…

Este golpe de mando y de fuerza operado por dos de sus hombres de confianza muestran que el equipo del Presidente mantiene un control unipersonal y es por ello que no sale información.

Al parecer no han entendido los grupos políticos o los políticos que López Obrador cuenta con muchos años en la política y que su recorrido por el país y por las diferentes corrientes políticas que concluye con MORENA GOZA DE UN CONOCIMIENTO DE SITUACIONES, Y DE HOMBRES QUE CON FACILIDAD CONFUNDEN EL FONDO CON LA FORMA y de ahí que los ataques que le lanzan en vez de debilitarle lo fortalecen porque conoce los tiempos y los momentos adecuados y el lenguaje que necesitan las masas para su motivación.

El asunto más importante es que no entienden los críticos que López Obrador busca un cambio físico de la estructura, pero también mental e ideológico y que por primera vez los miembros del infelizaje tienen voz y pueden acceder a los tiempos políticos y a los administrativos dejando de ser el sistema un puñado de tecnócratas que le controlaban para utilizar los puestos, los impuestos y los recursos públicos para sus negocios privados, al terminar privilegios la raza se siente a gusto y resuelve en la realidad algo de su resentimiento social y esto permite controlarla y manipularla para el bien del país y no para la confrontación como venía perfilándose con un posible estallido social. Hoy AMLO controla la situación social en el país y le brinda congruencia y estabilidad a pesar de los brotecitos que no dejan de ser preocupantes de las acciones de los grupos de la delincuencia organizada, pero no existen confrontaciones entre obreros y empresarios que lleguen a las huelgas y las tomas de fábricas, no hay confrontación entre propietarios y campesinos que lleguen a las tomas de tierras, no hay movilizaciones universitarias o magisteriales, es decir gozamos de una relativa paz social, economía estable y política de conciliación con el PAN Y EL PRI por medio de proyectos y acciones conjuntas con sus gobernadores, así que vayan midiéndole al agua a los camotes…

