“Renacer en 90 días”, de Javier Olmedo

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Una visión para generar balance en la vida de las personas: a través de la nutrición, el deporte, yoga y psicología

“Renacer en 90 días (R90D)” tiene una visión que a través de cinco capítulos, aborda las diferentes áreas necesarias para generar balance en la vida de cada persona, que llevan a establecer objetivos claros y alcanzables como cuidar tu salud, disfrutar el movimiento, nutrir tu cuerpo, comer inteligente, conocerte a profundidad, tomar conciencia de nuestros pensamientos y soltar lo que nos estorba para ser felices, no importando qué tan complicada sea tu vida laboral o personal. En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, el autor Javier Olmedo comentó:

—Nos hablas del concepto renacer, dinos ¿malamente el ser humano necesita “tocar fondo” para darse cuenta de que es tiempo de un cambio?

“Yo quisiera decirte que no, que podemos encontrar en la alegría más ganas de hacer las cosas, que en el miedo o el dolor, pero las últimas generaciones hemos aprendido a partir de los golpes, del susto, del estar contra la pared, que de realmente encontrar nuestra vocación, yo creo en el libro y durante el trabajo que hacemos de los 90 días, el fomentar más eso, que te gusta, con qué juegas, qué crees, probablemente el primer paso es superar algo”.

—“Renacer en 90 días” es un sistema el cual te ayuda y te acompaña paso a paso, ¿Cómo surge la idea de este sistema?

“En mi caso era el problema que yo tuve de depresión, exceso en el alcohol, la comida, yo era obeso, aunque a los ojos de todo el mundo yo ya había triunfado, dirigía 3 canales de televisión, un estudio, manejaba artistas, tenía presión y no me sentía bien conmigo, cuando me dice el cardiólogo que no me da más de cinco años de vida, viene el primer gran susto, yo ya estaba medicado, en tratamiento, una amiga a la que adoro me recomendó que me tratara psicológicamente, emocionalmente y energéticamente, renuncio a Televisa, y me voy a la India a hacer yoga a meditar, me certifico como instructor de yoga y reiki, y realmente encuentro que hay otra forma de comer, de pensar, ahí es donde empiezo hace 10 años este proceso de escribir y documentar”.

—En ocasiones queremos empezar de nuevo, estamos en ese fondo y queremos iniciar después de aprendidos los errores, ¿De dónde viene esa motivación para poder empezar y ser esa persona diferente?

“En mi caso fue la alegría, las ganas de hacer algo bien, de cambiar, el encontrar lo que me gustaba mucho, yo digo que cuando eres un niño y juegas, nada te detiene, incluso lo puse como ejemplo en una conferencia que acabamos de dar, me acuerdo que mis papás me decían ya duérmete, y yo seguía jugando y echándole ganas, conforme nos tomamos la vida en serio, nos llenamos de estrés, de depresiones, se nos olvida que era lo que disfrutábamos y nos gustaba, yo creo que a base de ejercicio y meditación, de ser vulnerable, de decir si la regué, esto no era para mí, voy a buscarle por otro lado, cuando conectas con esa alegría es cuando se hace el gran cambio”.

—“R90D” es como llamas al sistema o curso como le llamas en el libro, ¿Cuéntanos con qué especialistas tuviste que trabajar de cerca para concretar este trabajo?

“Trabajé con dos psicoterapeutas, con una reiki master, con un psicoanalista, con una compañía completa de coaching, con tres escuchas de yoga, con mi esposa que es instructora, desarrollamos más metodologías, con químicos en alimentos, nutricionistas, y de cada uno fui tomando cosas, vengo de una familia judeo-cristiana, donde hay pedagogos, ha sido un proceso de vida”.

—De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es la parte más difícil de tener que reprogramar la mente para llegar a ese renacer?

“Perdonarte, darte cuenta de que te vas a volver a equivocar, de que vas a lastimar a alguien, de que vas a volver a hacer algo que está mal, de que vas en el camino y puedes herir a alguien, no siempre va a ser por maldad, a veces es por ignorancia, hasta que no transmutes, no es tu culpa, saber que se puede hacer de otra forma”.

