Dos locos: intolerancia de Trump, similar a la de Bush

Índice político

Francisco Rodríguez

Nunca, nada puede esperarse de un gobierno‎ que ha caído, desde el ejercicio del poder, en las prácticas maquinadas y de tracto sucesivo en materia de intolerancia, sevicia, trata, discriminación e inequidad contra grandes segmentos de su población. El pensamiento de la derecha es especialista en estos asuntos.

La intolerancia y la discriminación son el sello inconfundible de los regímenes conservadores a ultranza que empoderan a subseres capaces de borrar de un plumazo las tradiciones históricas, las huellas de la modernización y las luchas por la libertad y por un futuro mejor.

En los Estados Unidos, el régimen republicano de Donald Trump, heredero directo de las aberraciones de otro halcón, George W. Bush, en el inicio del presente siglo acaba de dar una muestra indubitable de la mentalidad de la derecha, la principal enemiga de la civilización y de la concordia pacífica.

El presidente Barack Obama había propuesto rememorar las luchas antiesclavistas llevadas a cabo por la población negra promoviendo ante el Congreso, la Reserva Federal y el Tesoro, se cambiara la imagen del esclavista y populista Andrew Jackson, por la efigie de la luchadora por los derechos afroamericanos…… Harriet Tubman, una mujer ejemplar y reconocida por los millones de afroestadunidenses que radican en ese territorio. De un plumazo, los halcones republicanos acaban de echar atrás esa iniciativa, con el argumento de que el esclavista Jackson es uno de los héroes ejemplares del anaranjado en el poder prestado.

En su imposible lucha por borrar la memoria de la gestión de Obama, Trump ha hecho de todo, desde cancelar los programas de salud para indigentes y menesterosos, hasta ridiculizar el origen negro de un mandatario respetado como Obama, muy distinto a él en todos sentidos.

De inmediato, largas filas de población negra han atestado la concurrencia al Museo dedicado a la memoria de Tubman, en una clara protesta contra las políticas intolerantes y anti migratorias del descendiente de europeos avecindados a principios de siglo en los Estados Unidos, los padres de Trump.

La furia irracional del magnate, que cada día ve disminuir sus posibilidades de reelegirse en la silla del Despacho Oval no tiene límites, aunque los haya. En un acto de razonamiento lógico, The Washington Post, el diario tradicionalmente demócrata, dio a conocer una información que refuerza la lucha de un país contra su locuaz dictador:

“Congresistas republicanos, dice el cable de referencia, podrían unirse a los demócratas para bloquear los aranceles impuestos por el Presidente de los Estados Unidos a México a causa del flujo en la frontera”. Es todo. Una bocanada de oxígeno en medio de tanta confusión verborreica y amenazante.

En el Palacio del Kremlin, los mandatarios de Rusia y China han suscrito un enérgico documento para parar los intentos paranoicos de Trump sobre imponer los aranceles a las mayores potencias del mundo moderno. Es seguro que obtendrán frutos de la unión de los dos gigantes contra las vociferaciones de un simple enano del tapanco.

Como usted y este escribidor hemos venido comentando desde hace años, los intentos de Trump de sojuzgar a las potencias europeas a sus caprichos a través de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN,‎ han fracasado, al igual que todos los intentos fallidos de una guerra comercial, producto de un nacionalismo descremado e intolerante.

El abuso a menores, la trata, el esclavismo que son proverbiales en los republicanos extremistas ha tocado fondo. No puede ir un centímetro más allá. Se trata de viejas posiciones que no encuentran cabida en la lucha por el intercambio justo de un mundo más abierto a la raza humana.

La paranoia rampante enceguece, nubla el entendimiento y hace olvidar las luchas libradas por los antecesores para encontrar un lugar más equilibrado en este mundo. ¡Cómo nos hizo recordar el paranoico anaranjado los sucesos de 1955 en el sur esclavista de los Estados Unidos!

Sucede que Rosa Parks, una mujer afroamericana, la tarde del 20 de diciembre de ese año, se negó a sentarse en uno de los bancos posteriores, reservados exclusivamente para negros, de un autobús urbano y público de la población de Mongomery, en el estado de Alabama, el vientre del esclavismo militante.

De esa manera, la costurera y activista, contravenía la división de razas que impera hasta la fecha en las mentes febriles de la discriminación. Su detención por la Guardia Nacional desató un boicot de la población negra que duró más de un año, así como suena.

Al frente de ese movimiento se puso el desconocido pastor Martin Luther King, el resto de la anécdota es ampliamente conocido. A la muerte de Rosa Parks, miles de dolientes y dignatarios esperaron frente al Capitolio para ofrecer sus respetos a la defensora de los derechos civiles. Tirios y troyanos rindieron homenaje al féretro de la luchadora social.

Simultáneamente, los diarios estadunidenses dieron a conocer que el régimen republicano de Bush Jr. tenía recluidos en Afganistán, Tailandia y los países del antiguo bloque del Este, a cien presuntos terroristas sometidos a abominables torturas y toda clase de vejaciones indignantes.

Dieron a conocer también el secuestro y la desaparición de individuos en un archipiélago mundial de prisiones clandestinas operadas por la Agencia Central de Inteligencia como la prisión escandalosa de Abu Graib en Iraq, como intolerables violaciones a las convenciones de derechos humanos y de todas las legislaciones nacionales.

El gobierno republicano, instalado en la paranoia absoluta, escondía a la opinión pública mundial y a la sociedad pensante estadounidense el recurso masivo a la tortura, el maltrato y las prisiones ilegales de todo género. Washington se ubicó, por derecho propio, como el principal violador de los derechos del hombre.

Como todos pudimos enterarnos, a través de las declaraciones posteriores de Dick Cheney, el Vicepresidente de Bush y de todos los responsables de las agencias de seguridad nacional, el principal terrorista y fanático de la muerte en el gobierno estadunidense era…… precisamente George W. Bush, autor de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, la zona cero que fue la tumba inesperada de miles de chicanos y latinos trabajadores en las industrias de construcción y agroalimentarias en favor de la población norteamericana.

Los procedimientos de Trump, otro fanático demente son los mismos que los de Bush Jr.. Los mueve la misma paranoia. Los devela su ignorancia y soberbia en contra de los menesterosos. Los obnubila su acelerada intolerancia, su discriminación maquinada y sus ambiciones fatales de reelección.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: De acuerdo a informes del diario The New York Times sobre el reciente acuerdo México – EU sobre migración y aranceles, México ya había prometido tomar muchas de las acciones pactadas meses antes de la amenaza arancelaria del presidente Donald Trump. Así lo aseguraron los funcionarios de ambos países que están familiarizados con las negociaciones al diario neoyorquino, en una información publicada el sábado 8 de junio. + + + Trump, mientras tanto, a través de su cuenta de Twitter, insistió en que no ha sido revelada la mayor parte del acuerdo que se hizo con el Gobierno mexicano para evitar la imposición de aranceles del cinco por ciento a partir del 10 de junio. Luego, a su salida hace dos días de la Casa Blanca, Trump mostró un documento a la prensa en el podía leerse la parte final del documento, que parecía firmado por un funcionario estadounidense y uno mexicano y que no contiene grandes revelaciones, de acuerdo a un fotografía publicada por The Washington Post. + + + Y Marcelo Ebrard, canciller mexicano, niega la existencia de ese “compromiso secreto”. Aseguró que no existe ningún acuerdo firmado fuera de lo que establece el documento de 11 cuartillas leído el lunes en la conferencia matutina del Presidente de la República. “No hay nada más que no esté aquí informado. Si tenemos que entrar a la negociación del día 46, pues el Senado tiene que estar enterado de todo lo que en su momento vayamos a plantear”, expuso el titular de Relaciones Exteriores.

