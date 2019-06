Norelia, lección de dignidad a López Obrador

Adriana Moreno Cordero

El tabasqueño defiende a sus mujeres

Parece increíble que mejor Norelia Hernández, madre de Norberto Ronquillo, estudiante secuestrado y asesinado al sur de la Ciudad de México, en medio de su enorme dolor, haya dado una lección de dignidad y ética al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien justo cuando los restos mortales del estudiante eran velados en la CDMX, se fue de gira a la alcaldía de Gustavo A. Madero, que por cierto encabeza toda una “ficha”, como lo es Francisco Chíguil, para alzarle la mano a la “extraordinaria jefa de Gobierno”, -dijo el tabasqueño de manera textual-, y defenderla de los ataques de “ciertos grandulones que andan por ahí”.

Independientemente del lenguaje, lleno de profundidad y contenido del jefe del Ejecutivo puso de manifiesto que su único interés es que no se metan con su equipo más cercano; esta vez, con la señora Sheinbaum Pardo, a quien el presidente “apapachó” a más no poder, sobre todo en momentos en los que mucho se comenta no solo en los corrillos de Palacio Nacional, que está seriamente distanciado ni más ni menos que con la dirigente de su partido, Morena, Yeidckol Polevnsky.

Desde que inició su gestión, puede advertirse que el presidente López Obrador se ha dedicado a defender a sus mujeres, por lo menos a las más cercanas a él, como es el caso de la propia jefa de Gobierno, no así como ocurrió con Josefina González Blanco, la ex titular de Semarnat.

Entonces, el mandatario tiene sus preferencias y en tal sentido, no deja de llamar la atención que no tenga entre sus preferencias ni más ni menos que a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien el tabasqueño se ha dedicado a hacer menos y como ejemplo está que ni formó parte de la delegación mexicana que encabezó el canciller Marcelo Ebrard y que viajó a Washington a “salvar” a México y de plano, le arrebataron, junto al Instituto Nacional de Migración, toda posibilidad de actuar en el tema que se supone, forma parte de la dependencia que Sánchez Cordero encabeza.

Tampoco estuvo incluida en el equipo que designó Ebrard para operar la reducción de la migración centroamericana al norte del país y en suma, no ha figurado, así que ¿ahora sí la titular de la Segob le presentará su renuncia definitiva a López Obrador?

Municiones

*** Como en su momento lo hizo público y una vez que se emitió la convocatoria para renovar el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, solicitó licencia para buscar el liderazgo tricolor.

Hay que recordar que hace un par de semanas, en Toluca, los gobernadores del Revolucionario Institucional se reunieron para brindarle su total apoyo, con lo que Alito, llegará a esa coyuntura con un muy buen espaldarazo. Antes de irse, Moreno Cárdenas puso en operación, junto con el titular de la SCT, Javier Jiménez Spriu, el nuevo puente de La Unidad, mismo que, construido sobre el mar, une a Ciudad del Carmen con la capital campechana y contó con una inversión cercana a los dos mil millones de pesos.

Tiene una longitud de 3.2 kilómetros y es el segundo más largo del país y el quinto de Latinoamérica. Alejandro Moreno manifestó que con esta mega obra, se le cumple a los campechanos, ya que esta obra era un gran pendiente y con su puesta en marcha, se demuestra que existe no solo la firme determinación para impulsar el crecimiento y el desarrollo, “sino que no hay límite para los campechanos, pues es un pueblo con carácter cuya palabra tiene valor y la hace sentir con toda la fuerza y firmeza”.

De pasada, Alito envió mensaje a las “aves de mal agüero”, al señalar que de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, (IMCO), Campeche es considerado hoy el número uno en cuanto a sistema político estable y funcional

*** Ahora, los clientes de Banco Azteca podrán administrar sus cuentas y/o realizar operaciones como transferencias de efectivo, consulta de saldos, compra de tiempo aire e incluso, abrir una cuenta o bien, recibir un préstamo desde la aplicación de mensajería instantánea.

De esta forma, Banco Azteca implementará una estrategia que sin duda revolucionará la banca digital en México. La aplicación móvil de Banco Azteca, ha reportado un gran éxito, la incorporación del WhatsApp, terminará de apuntalar el esfuerzo emprendido por Ricardo Salinas Pliego, de llevar los servicios financieros a todos los sectores de la población.

Así, se tiene previsto que a finales del presente mes, este banco mexicano inicie un programa piloto mediante el cual, irá incorporando diversas funcionalidades y que en los meses de junio y julio, se puedan realizar transferencias y apertura de cuentas digitales; para agosto, se habilitará la consulta de saldos y en septiembre, se permitirá la compra de tiempo aire desde la aplicación. La Banca Digital de Banco Azteca es flexible, funcional y nunca deja de innovar.

*** En Villa Corzo, Chiapas, tuvo lugar ayer, la Feria de las Buenas Prácticas Agrícolas, que busca como objetivo, de desplegar una ambiciosa cruzada para lograr un campo más seguro y responsable en cuanto al manejo de agroquímicos y plaguicidas, tema que por cierto, está muy satanizado, razón por la cual hay que subrayar que cuando los agricultores implementan Buenas Prácticas Agrícolas, los plaguicidas son seguros tanto para la salud como para el medio ambiente. Mónica Mirón, representante de la Asociación Civil, Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, (PROCCYT), señaló durante la inauguración que en coordinación con el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo, (CIMMyT), la Feria puso al alcance de los productores, prácticas sustentables como la Agricultura de Conservación; el manejo integrado de plagas, el Buen Uso y Manejo de Agroquímicos; el programa Campo Limpio y el comercio ilegal de agroquímicos, los cuales son clave para mitigar los efectos del cambio climático y proyectar un futuro productivo para el campo mexicano.

Por su parte, Bibiana Rodríguez, coordinadora del programa CuidAagro de PROCCyT, destacó que desde hace más de 25 años esta Asociación promueve la capacitación en el uso responsable de agroquímicos, desde la visión de que constituyen herramientas que contribuyen a asegurar la producción de más y mejores alimentos, por lo que hay el compromiso de seguir impulsando acciones en beneficio del medio ambiente.

*** ¿Qué tendrá que decir el presidente López Obrador ante el asesinato de la periodista tabasqueña, su paisana, Norma Sarabia, así como de otro periodista veracruzano, Marco Miranda Cogno?, desde luego lo lamenta mucho, pero a él en Tabasco, solo le importa Chico Ché, que es su ideólogo de cabecera, mientras que en Veracruz, solo ve y escucha a quien es, según él, el mejor gobernador, Cuitláhuac García, mejor conocido por aquellos lares como el “sargento Cuícaras”.

