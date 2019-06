“Siempre hay un olor a flores guardado entre tanta porquería”: Dolores Heredia

La actriz participa en “Chicuarotes”, nueva cinta de Gael García Bernal, en la que el cineasta retrata la delincuencia en la Ciudad de México

Arturo Arellano

Gael García Bernal presenta su nueva película “Chicuarotes”, filmada en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, para hablar del crimen y la violencia, en la que se involucran los jóvenes, como última alternativa para salir de su pobreza. Lo mismo se toca la inclusión, y la ecología; de modo que este retrato local manda un mensaje para todo México. Mensaje que se ve reforzado por la opinión de Dolores Heredia, actriz que tiene una participación especial en la cinta y que refiere que “siempre hay un olor a flores guardado entre tanta porquería” y que todos los mexicanos debemos actuar para mejorar la situación del país.

En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, la actriz Dolores Heredia declaró: “No creo que haya un objetivo determinado, claro, frío, en esta película. Tú te encuentras una historia o un cuento que resuena dentro de ti, a veces no te puedes explicar exactamente en qué parte te hace eco o qué cosas te mueven, pero esos son los buenos proyectos y las buenas historias, las que te resuenan y te resuenan, te siguen contando cosas y se conectan con algo de tu vida. La historia original me la contó Gael e hizo efecto en mí, luego leo, veo los personajes, los actores que los vamos a interpretar, los vestuarios, los maquillajes, la fotografía, todo se suma y sigue resonando, eso es lo que queremos que le llegue a la gente, no les estamos enseñando un camino para resolver, estamos señalando un lugar sin salida”.

En ese mismo tenor afirma que “este lugar que se muestra en la cinta reventó, con delincuencia porque no había de otra, pero no hay que esperar a que las cosas revienten, ni a la crisis, es decir, si, los chicos no tienen otra opción, pareciera que no tienen otra manera de salir o rebelarse, se hunden, y los que se revelan están en ese mundo sin ventanas, sin ventajas, un mundo de dolor, apestoso. Pareciera que eso enmarca la cinta, un ambiente con un olor fétido, enrarecido, creo que de eso va la cinta. Me cuesta trabajo decir el objetivo, no lo hay, mostramos cosas crudas difíciles y esperamos que esto resuene en la gente”.

Enfatiza en que es una mujer preocupada por su país. “Leo diariamente lo que pasa en el país, no me encierro en la vida cotidiana, de periodistas y luces, moda, vestidos bonitos o maquillaje. Yo vivo, porque me importa este país, me involucro, quiero que cambie, que mejore, no hay que hacernos guajes, hay que ser pro activos, hay que aportar lo que tenemos”.

Dolores Heredia es “Tonchi”, madre de “Cagalera” Gabriel Carbajal “Moloteco”, de lo cual refiere “cuando conocí a “Tonchi” no sabía mucho de ella, cuando me senté a un lado de ella era como alguien que sí conocía, pero cuando me meto con ella, leyendo el guión y hablando con Gael, me dolía mucho “Tonchi”; sin embargo, yo quería que tuviera un lucecita en los ojos, es una sobreviviente, una mujer oprimida, pero que se puede salvar al atender a sus plantitas, riendo con las babosadas de sus hijos. Es decir, es una mujer que aún guarda muy dentro de ella una flor, en el corazón, lo cual hace que en medio de todo este ambiente huela un poco a flores. Con eso, deberíamos identificarnos todos los seres humanos, guardar nuestro olor a flores y dejarlo salir”. Con el país en medio de una importante transición detalla “Hay muchas urgencias en el país y cada quien podría decir una desde su trinchera, ¿Cómo hacemos para que las cosas mejoren? Para equiparar los derechos para todos, que podamos elegir lo que vemos, lo que comemos, hay mucho que hacer, nada más no hay que hacernos guajes y no dejar todo al gobierno. Yo detesté siempre que mis padres me dijeran qué hacer, me salí de mi casa a los 15 años, para ser dueña de mis decisiones y ser responsable ¿Por qué ahora esperaría a que el gobierno me diga o me haga?”. Su lectura ante el gobierno de López Obrador dice: “Jamás me imaginé al llegar un gobierno de izquierda, iba ser todo un paseo por las nubes, sabía que sería difícil, era algo clarísimo, porque hay que retejer, reconstruir, entablar conversaciones, todos. Los contrastes son brutales y seguirá siendo difícil, pero a mí no me interesa que sea fácil, prefiero que sea difícil, pero que se logre un cambio de dirección positivo”, concluyó.

La película se exhibe en las salas de cine mexicanas, a donde llegará con 300 copias.